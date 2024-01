Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Gennaio 2024

In queste ultime ore Giuseppe Garibaldi ha fatto una battuta, che il web ha considerato infelice, con Greta Rossetti. Gli utenti si sono molto arrabbiati e hanno sollevato una polemica.

La battuta di Giuseppe Garibaldi

Nonostante Giuseppe Garibaldi abbia un nutrito gruppo di sostenitori molto spesso viene criticato fagli spettatori per alcune sue uscite considerate fuori luogo. Tante volte è stato al centro della polemica per i suoi scontro con Beatrice Luzzi in diretta su Canale 5 e non solo.

Tra le altre cose, inoltre, è stato accusato anche di essersi tolto il microfono per parlare in codice con Rosy Chin. Il web si è infuriato e ha più volte chiesto a gran voce la sua squalifica. La stessa cosa sta accadendo in queste ultime ore a causa di una battuta infelice che ha fatto nei confronti di Greta Rossetti.

Bisogna sottolineare, prima di tutto, che Giuseppe Garibaldi e Greta Rossetti sono amici e hanno instaurato un rapporto complice con il tempo. Nel video qui sotto stanno scherzando e ridendo, fino a quando la concorrente si avvicina al gieffino, si china e beve qualcosa che sta all’altezza della sua cintura. La reazione dell’inquilini è stata quella di dire: “Succhia“.

Bidello: -“Succhia, poi vedi come ti si alza il morale”

Greta: -“Ahahah perché ho un amico così scemo?”



Sergio: -“Puccia il biscotto"

Greta: -“🤬🤬🤬”



Una chiara allusione che ha fatto ridere la Rossetti, ma ha anche fatto scoppiare una polemica tra gli utenti di Twitter. Da una parte c’è chi giudica Giuseppe per via della battuta infelice in sé, mentre dall’altra c’è chi attacca Greta. Viene accusata di non essersela presa, mentre quando Stefano ha parlato con lei di Mirko si è messa addirittura a piangere.

Ovviamente si tratta di due argomenti diversi e di due rapporti distinti. Con Giuseppe c’è più complicità e questa confidenza potrebbe non averle dato fastidio. Fatto sta che il web chiede ancora una volta la squalifica ma probabilmente non accadrà nulla in quanto non c’era cattiveria nelle sue parole.