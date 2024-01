Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore il web si è scagliato, ancora una volta, contro Giuseppe Garibaldi per aver mimato il gesto di uno sputo mentre parlava di Beatrice Luzzi.

Giuseppe Garibaldi mima uno sputo

Giuseppe Garibaldi è sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati all’interno della casa del Grande Fratello di quest’anno. Il suo rapporto con Beatrice Luzzi ha fatto molto discutere fin dal principio, ovvero quando sembrava che tra loro potesse nascere una storia d’amore. Purtroppo le cose non sono andate come volevano loro e si sono allontanati anche a causa degli altri inquilini.

In seguito si sono scontrati molte volte e nemmeno gli abbracci che si sono scambiati più volte hanno avuto l’effetto di riappacificazione. Questo è uno dei motivi per cui il collaboratore scolastico è stato molto criticato dal web. Di recente è ha scatenato la polemica perché accusato di mettere zizzania di proposito tra Perla, Sergio e Stefano.

In queste ore, invece, è stato travolto dalle critiche per un gesto che non è per nulla piaciuto al pubblico. Nel video qui sotto infatti possiamo vederlo sul divano con Greta Rossetti e Monia. L’ex di Temptation Island sta parlando del rapporto incrinato con Beatrice: “Io porto rispetto ed educazione a tutti, è grave se una persona si allontana da me per questo“.

Tu rispetto ed educazione?Hai riso come una pazza mentre Giuseppe ha detto che in puntata avrebbe sputato a Beatrice!!https://t.co/v4HRcWZeyw — Grazia🧘‍♀️ (@graziellalella1) January 25, 2024

Il filmato, tuttavia, si apre con Giuseppe Garibaldi che sembra lasciare intendere di voler sputare a Beatrice Luzzi. “Lo faccio“, afferma a Greta prima di stringerle la mano. La Rossetti poi scoppia a ridere più volte e anche lei fa lo stesso verso. Tutto ciò ha attirato su di loro l’ira del web e in molti vorrebbero che il GF prendesse dei provvedimenti, poi hanno accusato la gieffina di essere falsa:

“Tu rispetto ed educazione? Hai riso come una pazza mentre Giuseppe ha detto che in puntata avrebbe sputato a Beatrice!!”.

Vedremo cosa accadrà se questi video spunteranno in puntata e quale sarà la reazione di Beatrice.