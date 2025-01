Per il 2025 abbiamo fatto una lista di 10 cose che ci piacerebbe vedere e non vedere in TV. Ecco quali sono

Inizia il 2025 e ci aspetta in TV un programma ricco di contenuti che ci terranno compagnia per tutto l’anno. Ma ci sono delle cose che vogliamo portarci dietro dal 2024 e altre che invece preferirremo non riavere. Ecco quindi la nostra lista dei buoni propositi per il nuovo anno solare che va presa come un semplice consiglio.

Tutto quello che vorremmo vedere in TV nel 2025 (e che preferiamo non vedere)

Primo giorno dell’anno del 2025 e anche noi di Novella2000.it facciamo la lista dei buoni propositi, ovviamente inerenti alla TV. E così, pesando all’anno appena trascorso, ci sono delle cose che ci piacerebbe rivedere sulle reti televisive, e altre che invece preferiremmo di no.

Ma ci piacerebbero anche dei ritorni in TV, che siamo sicuri anche il pubblico apprezerebbe. Vediamo quindi la nostra lista delle 10 cose per il 2025.

Reality più brevi (ma più numerosi)

Grande Fratello non te la prendere, ti apprezziamo davvero come reality, ma ci piacerebbe che tornassi ad avere una durata più breve. Non più sei mesi, come sta accadendo negli ultimi anni, ma un ritorno ai vecchi tre mesi canonici.

Ci piacerebbe quindi concentrarci sui concorrenti che entrano da subito, sulle loro storie e nessun nuovo ingresso. E per andare a coprire gli altri mesi, ecco che vorremmo altri reality, così da avere un cambio continuo e provare più interesse. E allora, perché non riportare La Fattoria o Music Farm?