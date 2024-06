I guadagni monstre di Costantino Vitagliano nei primi anni 2000: un milione di euro per chattare con i fan

Spettacolo

Costantino Vitagliano durante un’intervista con Il Corriere della Sera, ha parlato dei suoi guadagni relativi al periodo in cui era sulla cresta dell’onda del successo.

Il guadagno di Costantino Vitagliano

Tutta l’Italia conosce Costantino Vitagliano per essere stato tra i primi tronisti della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. Da quel momento è cominciata la sua carriera e in una recente intervista a Il Corriere della Sera ha svelato tutti i retroscena del mondo dello spettacolo.

Il modello ha affermato di aver guadagnato altissime cifre ‘ai tempi d’oro‘, facendo una lista di tutto ciò che possedeva e del cachet che chiedeva per le ospitate:

“Tanto. Basti dire che per sfizio mi sono comprato di botto una Bentley da 250 mila euro, che avevo sei-sette case. Non riuscirei a quantificare. A un certo punto le richieste erano troppe, l’agenzia per limitare le serate ha alzato il cachet al massimo andando oltre i diecimila euro per un’ora. E invece di diminuire le domande aumentavano. Ho guadagnato io e fatto guadagnare gli altri”.

A un certo punto ha anche affermato di aver avuto una proposta da un network americano per condurre un programma sulle spiagge. Costantino Vitagliano però ha rifiutato perché avrebbe preso molti meno soldi rispetto che stando in Italia:

“Non uscivo dalla logica del guadagno. Sarebbe stato un balzo internazionale però in Italia incassavo di più. Mi avrebbero dato in un mese quello che da noi prendevo in qualche giorno. Solo con le chat telefoniche in un anno ho fatturato un milione di euro”

Proprio grazie a queste ‘chat telefoniche‘, infatti, è riuscito a guadagnare un milione di euro. Ma che cos’erano queste chat? Costantino ha spiegato che i suoi fan chiamavano un 899 per parlare con lui. L’ex tronista quindi veniva ascoltato mentre raccontava la sua giornata. Oggi lavora sempre usando la sua immagine, ma ha affermato di guadagnare molto meno: “Duemila euro più le spese per 90 minuti“.