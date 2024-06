Un appuntamento con Fedez? Sarah dice ‘no grazie’: “Non si può, è sposato”

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Giugno 2024

Intervistata da Radio Deejay Sarah Toscano si è lasciata andare a un’innocente battuta su Fedez. Ecco che cosa è successo in queste ultime ore.

La battuta di Sarah Toscano

Da quando Sarah Toscano ha vinto Amici 23 ed è tornata nel ‘mondo reale’ i fan hanno continuato a sostenerla. Non solo le persone comuni, ma anche i Vip sono rimasti stregati dal suo modo di cantare e di essere. Possiamo, per esempio, citare i complimenti che le sono stati fatti da Donatella Rettore e da Carla Bruni dopo che ha portato al Serale dei loro brani.

Su Instagram poi ha cominciato a venire seguita da diversi personaggi dello spettacolo e tra questi compare anche Fedez. I due artisti infatti sono ‘followati’ a vicenda e sicuramente tutto l’interesse che ha suscitato nel panorama musicale non potrà che farle piacere.

Oggi però ci vogliamo focalizzare su un’intervista di Sarah Toscano a Radio Deejay nel programma ‘Say Waaad’, durante il quale ha fatto una battuta proprio sul rapper. Il conduttore Michele Caporosso l’ha stuzzicata chiedendole se uscirebbe con un “collega di 34 anni, molto tatuato e che sta per divorziare“.

Il riferimento a Federico è molto chiaro, soprattutto in relazione al fatto che è stato paparazzato con diverse giovani modelle. Sarah non ha perso l’occasione per fare una battuta rispondendo a tono: “Ah, è ancora sposato? No, ragazzi non si può fare. Però mi segue Fedez, che cucciolo“. Insomma, una risposta che ha scatenato la reazione divertita del popolo del web.

Vedremo, mettendo da parte i sentimenti, se in futuro avverrà una collaborazione tra Sarah Toscano e il rapper. Se l’ex allieva di Amici 23 dovesse acquisire sempre più fama e notorietà non è da escludere tale possibilità. Sarah è ancora molto giovane di conseguenza ci vorrà prima del tempo perché ciò possa eventualmente accadere.