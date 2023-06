Giordana Angi sbarca in Francia e canta di fronte a ventimila persone

NEWS

Debora Parigi | 23 Giugno 2023

Grande successo di Giordana Angi in Francia che, dopo un feat con Pascal Obispo, si è esibita in un famosissimo festival

Il pubblico francese apprezza Giordana Angi

Ad aprile Giordana Angi, ex allieva di Amici, annunciò il suo addio alla redazione del talent per intraprendere un nuovo percorso lavorativo. La cantante, infatti, oltre ad occuparsi dei casting, aveva anche fondato la casa discografica 21CO, legata appunto ai programmi di Maria De Filippi. Con un post social scrisse infatti:

“Ciao Amici e 21CO, questi sono i miei ultimi giorni con voi, siete la mia casa da quasi 4 anni. Mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io ho aiutato voi ragazzi a realizzare il vostro. Questo è ciò che mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ho passato molti momenti felici ma anche difficili, ho imparato molto ma vi ho anche dato tutto quello che ho. Ho seguito i vostri passi dal casting alla finale. Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e di dedicare tutte le mie energie alla mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Vi ho amato e vi amerò ancora. Per sempre”.

Come detto, il motivo di questo addio era legato ai suoi impegni di lavoro e adesso possiamo raccontarvi che si è buttata anche nel mercato musicale francese. In realtà, dobbiamo fare un appunto, lei è francese di nascita (sua madre è francese e suo padre italiano) e ha sempre cantato anche in francese. Così Giordana Angi ha fatto qualche mese fa un feat con Pascal Obispo, un cantante molto famoso in Francia che è stato anche giudice a The Voice.

Come si vede dal video, Giordana ha preso parte alla Festa della Musica a Reims, cantando di fronte a oltre ventimila persone insieme a Pascal Obispo. Qualche settimana fa è stata anche ospite del programma La Chanson de l’année, in cui elegge la canzone dell’anno ed è uno degli eventi musicali più seguiti in Francia.