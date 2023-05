NEWS

Stefano D'Onofrio | 1 Maggio 2023

Amici 22

Il saluto di Cricca e Isobel

Cricca è stato eliminato e, prima di lasciare la casetta di Amici 22, ha potuto dare un ultimo saluto a Isobel Kinnear. Tra il cantante allievo di Lorella Cuccarini e la ballerina della squadra di Alessandra Celentano c’è stata una frequentazione all’interno del talent show. Qualche settimana fa, durante una sfida del pomeridiano, Cricca si è commosso fino alle lacrime dopo aver dedicato Just the way you are di Bruno Mars alla ballerina.

Al termine della settima puntata del serale il cantante è finito nuovamente al ballottaggio. Questa volta però non è riuscito a salvarsi e ha avuto la peggio al termine dell’ultimo scontro con Aaron Cenere. Prima di lasciare per sempre la casetta, Giovanni ha avuto modo di salutare per l’ultima volta i suoi compagni di classe. E un momento particolarmente commovente è stato l’incontro con la Kinnear.

Dopo l’eliminazione nella settima puntata del Serale, per Cricca è arrivato il momento di salutare i suoi compagni…🧡 Amici22 pic.twitter.com/tDZvLlCmNA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 1, 2023

Nel video che vi mostriamo qui in alto Cricca scoppia in lacrime mentre saluta Isobel. “Dai, ti rivedrò ancora“, ha dichiarato la ballerina abbracciando il ragazzo e tentando di rincuorarlo. “Te lo prometto, è una promessa“, ha poi aggiunto l’allieva della Celentano. “È l’amore ragazzi e l’amore prende la pancia“, ha spiegato il cantante.

Le ultime parole di Cricca

“Sono cresciuto tantissimo, umanamente e artisticamente. Ho aperto un po’ l’orizzonte mentale, quello della convivenza e dei pregiudizi sugli altri. Questa, secondo me, è la cosa più importante che mi porto dietro. Ho visto il video del mio inedito qui dentro ed è stata una sorpresa bellissima, molto emozionante“, aveva dichiarato Cricca a pochi minuti dall’eliminazione.

“In bocca al lupo a tutti quelli che sono rimasti dentro. Gli voglio un bene dell’anima. Sono fortissimi, quindi sono sicuro che faranno delle bellissime cose. Per quanto riguarda Cricca, un in bocca al lupo anche a lui. Alla fine continuerà a vivere di musica, per tutta la vita spero“, ha concluso.