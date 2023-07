NEWS

Andrea Sanna | 12 Luglio 2023

Amici 22

Perché Cricca e Isobel si sono lasciati

Dopo le parole di Isobel, anche Cricca è stato ospite di Dimmi di te e ha avuto modo di parlare della frequentazione avuta con la ballerina ad Amici 22, oltre al suo percorso.

A seguito della versione della danzatrice sul perché si sono lasciati, anche Cricca ha avuto modo di esprimere il suo pensiero a riguardo, spinto dalla conduttrice del format, Lorella Cuccarini. Così il cantante ha deciso di vuotare il sacco e dare la sua versione dei fatti:

“Con Isobel è successo che ho avuto dei momenti, nella prima fase del Serale, in cui ero in un ‘bulirone’ di emozioni e le ho fatte ricadere molto sulla nostra relazione”. A seguire Cricca ha spiegato di comprendere il punto di vista della ballerina che, arrivata dall’Australia, voleva concentrarsi principalmente sul percorso scolastico anziché innamorarsi.

Così Cricca ha continuato a dire che in quel momento era sempre più di corda e teneva sempre il muso, anche con Isobel. Non riusciva a controllare al meglio le cose. È convinto quindi di essersela giocata male in Casetta e ha seguito il suggerimento della ballerina, che ha consigliato di concentrarsi sul lavoro e magari poi in futuro fuori ne avrebbero riparlato.

Ma oggi quindi si è smosso qualcosa? Cricca e Isobel hanno avuto modo di riparlarne e quindi vedersi per poter provare a imbastire una relazione? Oppure le cose sono rimaste come sempre?

Il cantante ha confidato che al momento non è successo nulla, ma di provare ancora dei sentimenti per lei: “Penso di essere ancora innamorato. Ti dico solo che ci siamo visti una settimana fa e io mi paralizzo, è incredibile. Sento, più che le farfalle, dei dragoni…Non riesco a mangiare, se mangio mi torna sù tutto, quindi sono un caso umano”, ha detto Cricca.

Infine Cricca ha ricordato quanto entrambi oggi siano impegnati con il lavoro, ma se dovesse pensare a loro insieme vede una bella coppia e del breve periodo in cui sono stati insieme conserva dei ricordi molto belli. Ci sarà un futuro insieme per loro o resteranno solo amici?