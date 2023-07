NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Luglio 2023

In queste ore Gaia Zorzi ha rivelato di essere stata drogata in discoteca: ecco il forte racconto della sorella di Tommaso

Il forte racconto di Gaia Zorzi

In queste ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Gaia Zorzi. La sorella di Tommaso Zorzi, amatissima sul web, ha infatti fatto luce su un tremendo episodio che l’ha coinvolta diversi anni fa, quando si trovava all’estero per via dell’università. Gaia, con dei tweet sul suo profilo, ha così raccontato di essere stata drogata durante una serata in discoteca, da qualcuno che le versò delle sostanze, naturalmente a sua insaputa, in un drink. Queste le forti parole della Zorzi, che in queste ore hanno fatto il giro del web, lasciando gli utenti sconvolti e senza parole:

“Durante il mio secondo anno di università ero uscita con le mie coinquiline per andare a ballare e stupidamente accettai dei drink da un gruppo di ragazzi che non conoscevo. Era inizio serata (saranno state le 11 di sera) e io da quel momento non mi ricordo nulla. Zero assoluto. A quanto pare ho perso i sensi, è arrivata l’ambulanza fuori dal locale e io mi sono svegliata il giorno dopo alle 13 in ospedale. Grazie al cielo quella sera una delle mie coinquiline non ha lasciato mai il mio fianco, mentre l’altra ha continuato a far serata. Rimase pure in ospedale fino alle sei di mattina (quando poi le dissero che probabilmente mi sarei svegliata tardi e le conveniva tornare a casa)”.

Ma non è finita qui. A quel punto Gaia Zorzi ha rivelato che in ospedale le trovarono nel sangue tracce di quella che è nota come la “droga dello stupro”:

“Trovarono nel mio sangue Rohypnol, un sedativo conosciuto come “date drug”. Anni dopo questo locale di Maastricht chiuse dopo che questa cosa successe a più ragazze e si scoprì che erano i baristi a vendere queste sostanze ai ragazzi che frequentavano la discoteca”.