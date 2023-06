NEWS

Nicolò Figini | 30 Giugno 2023

Amici 22

Le parole di Isobel dopo Amici 22 su Cricca

Dopo la sua esperienza ad Amici 22, Isobel ha presentato il concerto dedicato sempre agli ex allievi dell’edizione. Questo è andato in onda su Italia 1 ed è stato un grande successo di pubblico. A distanza di alcuni giorni, quindi, Lorella Cuccarini ha voluto registrare con lei un’intervista nella quale si sono trattati diversi argomenti.

Prima di tutto le ha chiesto come mai ha deciso di venire in Italia ad Amici. La ballerina ha risposto che in Australia non ci sono talent di questo tipo, la maggior parte degli show dura sei settimane e nessuno li guarda. Ha sempre avuto il desiderio di prendere parte al talent di Canale 5 e ha realizzato il suo sogno.

Questo è proprio quello che desidera fare nella sua vita, realizzare tutto quello che vuole e, tra dieci anni, ritrovarsi realizzata, con una famiglia e due bambini. Per quanto riguarda l’amore, al momento, Isobel è single. La Cuccarini, però, non poteva perdere l’occasione di chiedere che cosa è successo con Cricca dentro la scuola. Questa la sua risposta:

“Non credo che durante il programma sia uscito qualcosa. Ci siamo lasciati. Il nostro rapporto è stato bellissimo. Però c’erano difficoltà con le pressioni della casetta e del lavoro. Siamo in sala tutto il giorno e quindi…

Anche la fretta, prima del Serale… Tutte queste cose, il rapporto era difficile. Ora ci siamo lasciati, ma penso sia sempre un bravissimo ragazzo”.

L’ex concorrente di Amici 22 si è mostrata in imbarazzo nel momento in cui Lorella ha chiesto: “Quindi diciamo che lasci una porta aperta“. Lei si è messa a ridere e ha aggiunto: “No, no, io dico mai dire mai nella vita. Non lo sai mai cosa succederà“.

Continuate a seguirci per tante altre news. QUI il video completo.