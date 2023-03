NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

Amici 22

La gaffe di Cristiano Malgioglio

Quest’anno come sappiamo a far parte della giuria del Serale di Amici 22 c’è anche Cristiano Malgioglio. Ancora una volta così il celebre e amato paroliere sta conquistando il cuore del pubblico e del web con la sua simpatia e i suoi modi di fare, e nel corso di queste prime due puntate non sono mancate già tante risate. Proprio questa sera infatti il cantante ha commesso una piccola gaffe che non è passata inosservata e che ha fatto divertire i telespettatori.

Malgioglio si è infatti rivolto a Raimondo Todaro con il nome di Antonio, e naturalmente l’errore del cantante è stato immediatamente notato dal pubblico. Lo stesso paroliere si è prontamente reso conto della gaffe, e a quel punto è scoppiato a ridere, facendo divertire i presenti in studio e i telespettatori da casa.

Nel mentre solo qualche giorno fa Cristiano Malgioglio ha commentato sui social questa nuova esperienza ad Amici 22, e in merito ha affermato:

“Quando si inizia una nuova avventura, per me è come se facessi per la prima volta televisione. È anche emozionante tutto questo anche se hai anni di carriera. E poi desideravo da tempo lavorare con Maria De Filippi,, che ho sempre amato. Grazie per avermi voluto. Paura mai, emozione tanta. Un abbraccio amici di Instagram”.