Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

Amici 22

Tutti pazzi per Emanuel Lo

Questa sera a lasciare il web senza parole è stato Emanuel Lo. Nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 22 infatti si è svolto un altro guanto di sfida tra i prof e come al solito non sono mancate le risate. I primi a scendere in pista sono stati proprio il marito di Giorgia e Lorella Cuccarini, che si sono esibiti sulle note di Brivido Felino di Mina e Celentano.

La performance ha letteralmente stupito il pubblico e il web e alla fine dell’esibizione i due insegnanti del talent show di Maria De Filippi si sono anche scambiati un bacio.

Ma non è finita qui. Nel corso della performance infatti Emanuel Lo si è anche spogliato, levandosi la canotta, e a quel punto i telespettatori sono letteralmente impazziti. Sui social non sono così mancati diversi commenti da parte degli utenti, che si sono complimentati con il ballerino non solo per il suo fisico statuario, ma anche per il suo talento, che ha conquistato il pubblico.

Emanuel Lo possiamo avere il bis grz 🥵#amici22 pic.twitter.com/g74krjxDQH — 🥀 Francesca 🥀 (@_cielodiperle) March 25, 2023

Alcuni fan del programma, ironicamente, hanno anche commentato affermando “Beata Giorgia”, e in molti hanno condiviso queste parole. Ma cosa accadrà stasera nel corso della serata e chi sarà il secondo eliminato dopo Piccolo G? Non resta che attendere per scoprirlo.