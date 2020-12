È attesissimo l’arrivo di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5. Solo qualche giorno fa l’amato cantante, a seguito dei numerosi gossip in merito, ha confermato il suo arrivo all’interno della casa, e finalmente questa sera varcherà la porta rossa. Tuttavia prima di vederlo nuovamente nel programma, in queste ore il paroliere è finito al centro dell’attenzione. Malgioglio infatti, intervistato da FQ Magazine, ha svelato perché ha deciso di partecipare nuovamente alla trasmissione, affermando:

“Piuttosto che stare chiuso in casa mia da solo, preferisco stare in compagnia di qualcuno. Mi mancano gli abbracci, mi manca mangiare in compagnia di qualcuno. Se non ci fosse stato questo virus, stia tranquillo che il Grande Fratello lo avrei guardato da casa.

Ma non solo. Proseguendo infatti Cristiano Malgioglio ha anche criticato alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5, ammettendo di non conoscere la metà di loro. Queste le sue parole:

“Non vado in una Casa assieme a Carolina di Monaco o Ornella Muti. Tre quarti dei concorrenti nemmeno li conosco, non so che lavoro facciano, non conosco i loro nomi. Certo, troverò qualche vip come Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta. So che gli altri hanno fatto qualche fiction, qualche sfilata, ma non saprei dirle i nomi. A questo punto voglio un Oscar da parte degli altri concorrenti per il coraggio che ho di stare con loro. Voglio conoscerli e parlare con loro prima di dare dei giudizi. Voglio smuoverli perché, altro che comodini, alcuni sembrano dei lampadari. Bisogna accenderli perché alcuni di loro sono spenti”.