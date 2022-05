1 Gabriele Corsi difende Cristiano Malgioglio

Il 10 maggio ha avuto inizio l’Eurovision Song Contest. Quest’anno, grazie alla vittoria dei Meneskin dello scorso anno, si tiene in Italia, per la precisione a Torino. Se i conduttori effettivi sul palco sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, in studio a tradurre per gli italiani ciò che viene detto ci sono due presentatori molto amati. Stiamo parlando di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Già la scorsa edizione li abbiamo visti molto affiatati e hanno dimostrato una chimica ottima. Questa loro amicizia e collaborazione la dimostrano anche nei momenti di difficoltà o comunque meno piacevoli. Possiamo fare un esempio. In queste ulte ore un utente del web ha lasciato un commento sotto una foto che ritrae i due durante la conduzione della manifestazione canora internazionale. Questo recitava: “Un finoc***o e un servo. Che ca**o di TV“.

Gabriele Corsi non ha preso per niente bene questa esternazione e ha voluto difendere il suo amico Cristiano Malgioglio. Sul suo profilo Twitter, infatti, risposto: “Almeno io a qualcosa servo. Uno che dà del ‘finoc***o’ a qualcun altro, invece, non serve proprio a niente“. La sua replica ha decisamente riscosso il consenso del pubblico. altri utenti, infatti, si sono dimostrati completamente dalla sua parte. C’è chi ha detto: “Che tristezza. Chapeau Gabriele, sei un grande professionista e una persona d’oro. Più persone come te in TV“.

Oppure ancora: “Ma che vergogna, veramente… sappiate che siete una bomba di duo apprezzata da tanti, ed è questo l’importante, ciò che rispecchia il vero lo spirito di Eurovision. Non date più spazio del dovuto alle negatività, chiamiamole così.” Tutto il supporto farà sicuramente piacere anche a Cristiano.

