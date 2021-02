Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip lo scherzo di Cristiano Malgioglio ad Alfonso Signorini ha acceso il web. In puntata, infatti, Malgioglio ha spinto un topolino finto in direzione del conduttore, facendolo scappare a gambe levate dallo studio. La scena è diventata subito virale sui social e ha molto divertito i telespettatori.

Alfonso si è divertito un po’ meno e inizialmente ha rimproverato Cristiano per quanto successo. Ma come è nata l’idea? A rivelarlo ci ha pensato proprio Cristiano Malgioglio. Contattato da Il Giornale, il paroliere ha spiegato l’origine dello scherzo:

Signorini, come ha raccontato, ha il terrore delle mucche ma anche dei topi. Non potendo portare una mucca in diretta, anche se mi è passato per la mente, ho pensato al topo, anche perché se ne era parlato spesso visto che ogni tanto qualcuno nella Casa lo ha visto. Ne ho scelto uno telecomandato e l’ho nascosto per tutta la puntata. La Gregoraci che era vicino a me se ne era accorta, ma io le ho fatto l’occhiolino e le ho detto ‘Zitta tu!’. Ho pensato: ‘Voglio vedere cosa succede. O mi odierà per tutta la vita, o si divertirà’. Nessuno degli autori lo sapeva. Altrimenti lo scherzo non avrebbe funzionato”