Andrea Sanna | 7 Maggio 2023

Amici 22 verissimo

Lo scontro tra Cristiano Malgioglio e la Celentano

Durante il Serale di Amici 22 Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano si sono trovati spesso a scontrarsi a causa di pareri differenti sugli allievi della scuola più famosa d’Italia.

Tutto è avvenuto nel corso dell’appuntamento del 29 aprile, quando ancora una volta al centro delle critiche della maestra Celentano è stata ancora una volta la ballerina Maddalena (eliminata ieri). Cristiano Malgioglio non si è detto d’accordo con il suo parere e ha chiamato l’insegnante “amore”, come sua abitudine, spiegandole poi il suo punto di vista sull’allieva della scuola di Amici 22.

Una parola che ha un po’ infastidito Alessandra Celentano che ha replicato “Amore ci chiami tua sorella”. Il giudice ha ribattuto per le rime, ma a Verissimo oggi ha svelato di essere rimasto un po’ scosso da quelle affermazioni. Questo perché Cristiano Malgioglio in passato ha perso sua sorella Francesca. Con lei aveva un bellissimo rapporto e ancora oggi la sua scomparsa è una ferita aperta. Dunque quella battuta, gli ha fatto male:

“Sai cosa? Io chiamo tutti amore e se lo faccio è perché voglio bene alle persone. Durante la trasmissione non ci incontriamo mai. Ma non mi piace quello che ha detto. Quando mi ha risposto ‘amore chiami tua sorella’, sono rimasto un po’ scosso e avrei preferito che magari avesse detto qualche altra battuta, non so. Comunque capita nella vita, non siamo amici e non è un problema”.

Ha detto Cristiano Malgioglio a Verissimo. Sicuramente non era intenzione della maestra Alessandra Celentano ferire così nel profondo il giudice di Amici 22. In ogni caso i due sicuramente avranno modo di chiarirsi e risolvere questa incomprensione avuta durante il Serale del talent show di Canale 5.

