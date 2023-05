NEWS

Andrea Sanna | 7 Maggio 2023

verissimo

Il ciuffo di Cristiano Malgioglio

Durante la puntata di Verissimo in onda quest’oggi su Canale 5 i due giudici di Amici 22, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè hanno avuto modo di fare il loro ritorno in trasmissione e scambiare due chiacchiere con la conduttrice Silvia Toffanin.

Tra i tanti argomenti affrontati Cristiano Malgioglio ha parlato anche del suo stile unico e inconfondibile. Abiti sempre ricercati e all’avanguardia, e il suo straordinario ciuffo, che cura quotidianamente: “Devo dire che questo ciuffo è stato copiato e ricopiato da tutti. Lo porto da anni e non potrei farne a meno. Con il phon lo tormento poverino e a volte chiedo che non cada e rimanga così com’è”.

Silvia Toffanin ha chiesto dunque a Cristiano Malgioglio com’è nata questa particolarità nel suo look e se si è trattato di un errore di tinta:

“L’ho inventato io per puro caso. Volevo tingere i capelli in modo differente. Ho lasciato l’acqua ossigenata da 60 volumi, mi è squillato il telefono, mi sono messo a parlare e scordato della tinta”.

Tra una risata e un’altra Cristiano Malgioglio ha anche fatto sapere come ha reagito quando si è guardato allo specchio e non solo: “Quando poi mi sono guardato non so nemmeno che sembravo, come un ananas sbiadito. Non appena mi sono visto mi sono messo a urlare. Quindi non sapevo come riportare al mio colore naturale, poi mi sono abituato. Ecco com’è nato. Io parlo anche al ciuffo e lo curo molto. Unica cosa da dire è che metto un po’ di miele e aceto, gli altri ingredienti non te li dico”.

Con queste parole Cristiano Malgioglio ha svelato quindi alcuni dei segreti del suo ciuffo.