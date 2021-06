1 Il gesto di Cristiano Ronaldo (VIDEO)

Ieri sera il Portogallo ha esordito a Euro 2020 contro l’Ungheria, nella gara valida per il Gruppo F, che vede tra le altre anche Francia e Germania. Prima del match Cristiano Ronaldo però è stato protagonista di un particolare gesto durante la conferenza stampa.

Il numero 7 della Seleção Portuguesa e della Juventus pochi secondi dopo aver fatto il suo ingresso in sala, si è seduto per rispondere alle domande dei giornalisti. Cristiano Ronaldo ha notato che sul tavolo erano presenti due bottiglie di Coca Cola, uno degli sponsor degli Europei, e ha deciso di spostarle dicendo di preferire l’acqua. Ecco il video del preciso istante in cui è accaduto il fatto di cui vi stiamo parlando.

#CocaCola:

Perché nella conferenza stampa alla vigilia del debutto a #EURO2020 del Portogallo Cristiano Ronaldo ha allontanato due bottigliette di Coca Cola e ha invitato a bere acquapic.twitter.com/UJAXq2PycM — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 15, 2021

Secondo quanto raccolto da El País il gesto di Cristiano Ronaldo avrebbe provocato al marchio Coca Cola una perdita di punti in borsa. La cifra dovrebbe ammontare a 3.967 milioni di dollari (3.272 milioni di Euro).

Gesto simile fatto anche da Paul Pogba, sempre in conferenza stampa, come riportato da Marca (QUI IL VIDEO). Stavolta però il centrocampista francese del Manchester United ha spostato la bottiglia di Heineken dal tavolo, anch’esso sponsor della manifestazione sportiva.

Due azioni che stanno facendo molto discutere e che hanno totalmente spaccato il web. E voi che ne pensate? Polemiche a parte, Cristiano Ronaldo ha infranto un altro record importante durante la partita di ieri…