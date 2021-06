1 La storia dietro al nome di CR7

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro noto a tutti come Cristiano Ronaldo o CR7 vanta una storia molto particolare dietro al suo nome, che vi racconteremo in seguito.

L’attaccante portoghese della Juventus, attualmente impegnato agli Europei di calcio, è nato il 5 febbraio 1985 a Funchal, capoluogo della regione autonoma di Madeira, da papà José Dinis Aveiro (scomparso all’età di 52 anni) e mamma Maria Dolores dos Santos.

Come raccontato in una vecchia intervista dalla mamma di Cristiano Ronaldo, colui che ora è diventato un asso del calcio mondiale, è venuto alla luce da una gravidanza inattesa e indesiderata per le condizioni in cui versava la famiglia. Questo perché prima della sua nascita, come ha spiegato nell’intervista raccolta da Fanpage, aveva già altri 3 figli a soli 30 anni e le difficoltà economiche in quel periodo erano tante:

“Quando capii che ero incinta non fui contenta. Avevo 30 anni e 3 già figli (Elma, Hugo e Katia, ndr) e mi rivolsi a un dottore per abortire. Mi rispose di no e allora provai a farlo a modo mio… bevendo birra e correndo fino a stancarmi. Quell’espediente si rivelò inutile e decisi che avrei portato avanti la gravidanza”.

Ad aggravare la situazione erano anche la malattia del padre di Cristiano Ronaldo, che tanto preoccupava. La mamma per tale ragione era molto combattuta sul da farsi, ma a convincerla ci hanno pensato i suoi cari. Tutti le hanno fatto capire di far fede alla religione cattolica, di cui è credente, perché era un segno di Dio. Ed è così che è nato il primo nome “Cristiano”. E Ronaldo, invece, da dove deriva? Scopriamolo insieme…