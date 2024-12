Cristiano Ronaldo ha fatto un nuovo incredibile acquisto: il celeberrimo calciatore portoghese si è regalato un nuovo jet di lusso.

Cristiano Ronaldo si regala un nuovo jet

Cristiano Ronaldo non smette mai di far parlare di sé, questa volta per un acquisto che definire straordinario è riduttivo. Il seguitissimo asso portoghese si è infatti regalato un nuovo jet privato, un Gulfsstream G650, considerato uno dei migliori nella sua categoria.

Il velivolo, dal valore impressionante di 73 milioni di euro, rappresenta l’apice del lusso e della tecnologia nel settore dell’aviazione privata. Con un’autonomia di 13.900 chilometri, il jet di Cristiano Ronaldo consente di evitare scali tecnici anche per voli di lunga durata, come Londra-Tokyo, Londra-San Paolo o Londra-LA.

In termini di prestazioni, il Gulfsstream G650 raggiunge una velocità massima di 983 km/h, rendendolo non solo lussuoso ma anche estremamente performante. A riportare questi dati è il sito specializzato SimpleFlying.

Non potevano poi mancare le personalizzazioni estetiche, che riflettono lo stile unico del calciatore. La fusoliera è stata dipinta di un elegante nero con dettagli in oro, combinazione che esprime lusso e raffinatezza.

Ma il tocco personale non si limita a questo. Oltre alla inconfondibile sigla CR7, sulla superficie del jet è raffigurata la celebre esultanza di Cristiano Ronaldo, che ormai è diventata il suo marchio di fabbrica.

Questo acquisto si aggiunge alla collezione già impressionante del calciatore, che comprende auto di lusso, immobili da sogno, orologi e non solo. Tuttavia, il Gulfsstream G650 rappresenta un chiaro upgrade e un simbolo del suo puntare sempre al meglio.

Per Ronaldo, abituato a muoversi rapidamente tra impegni sportivi e personali in tutto il mondo, il G650 è il mezzo ideale per combinare praticità e comfort. Si conferma ancora una volta un campione non solo in campo, ma anche nel sapersi godere i frutti del suo successo.