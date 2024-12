Che coraggio Cristiano Ronaldo! L’asso portoghese si trova in vacanza in Lapponia e ha voluto sfidare i meno 20 gradi percepiti. Il calciatore si è tuffato nudo in una piscina. Il video è diventato subito virale.

Cristiano Ronaldo e il tuffo in Lapponia a meno 20 gradi

Se mentre leggete questo articolo siete davanti a una cioccolata calda e vicino a un camino, viste le temperature rigide, probabilmente non siete coraggiosi come Cristiano Ronaldo! Ebbene sì, perché il noto sportivo non è campione solo nel rettangolo verde di gioco, mostrando coraggio invidiabile, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Questo perché Cristiano Ronaldo ha dato prova di grande coraggio quando il giorno di Natale si è messo alla prova con una sfida che solo a pensarci vengono i brividi dal freddo.

Il fuoriclasse portoghese infatti ha voluto mettersi in gioco con una prova piuttosto complicata, che a giudicare dal video sembra averlo galvanizzato parecchio. Cristiano Ronaldo si è tuffato in una piscina completamente ghiacciata, nudo e con un semplice slip addosso. Temperatura percepita? Meno 20 gradi esterni!

L’accaduto si è verificato in Lapponia dove Cristiano Ronaldo si trova in compagnia della sua dolce metà, Georgina Rodriguez e il figlio Cristiano Ronaldo Jr per le festività natalizie. Così nel trovarsi davanti la piscina dell’hotel in cui alloggia, non ha resistito e ha deciso di farsi un bagno…. decisamente gelato! Ha indossato solo

Ed è così che, davanti alla sua famiglia che ha testimoniato e ripreso con il cellulare questa grande impresa, che il calciatore si è immerso lentamente nell’acqua a meno venti gradi e, come fosse niente, si è fatto un bagno in una piscina dall’acqua freddissima. Come detto, addosso solo uno slip, a dimostrazione della prova di coraggio.

Cristiano Ronaldo, evidentemente divertito, ha scherzato su: “È solo un po’ fredda”, si legge sul suo profilo Instagram dove ha postato il video nel giorno di Natale, per augurare buone feste a tutto. C’è da dire che dalle sue espressioni traspare decisamente il fatto che le temperature siano decisamente molto rigide. Nonostante ciò però ha comunque voluto sfidare il gelo e dimostrarsi il campione che conosciamo.

Decisamente una forza d’animo invidiabile Cristiano Ronaldo, non pensate? Voi l’avreste mai fatto?