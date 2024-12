Al momento collocato nella seconda serata di Canale 5 al giovedì, scopriamo insieme le anticipazioni di Segreti di Famiglia del 12 dicembre. Ecco la trama completa della puntata.

In seconda serata dopo la clamorosa puntata di Endless Love (QUI LE ANTICIPAZIONI), torna un nuovo episodio di Segreti di Famiglia. La serie TV di Canale 5 ci regalerà nuovi colpi di scena, specie dopo quanto accaduto nell’appuntamento precedente. Ecco cosa accadrà, secondo anticipazioni e trama nella puntata del 12 dicembre:

Ceylin viene ritrovata finalmente. Si trova in un bosco, in stato di shock e ha una ferita alla testa. Ilgaz si preoccupa subito di portarla in ospedale.

Nel frattempo Eren si mette sulle tracce di Engin. Viene ritrovata la macchina con cui è fuggito, ma ovviamente è vuota. In seguito viene segnalato un cadavere. Si tratta proprio del corpo di Engin. È stato ucciso dritto al cuore con un’arma da fuoco.

Durante le ricerche viene ritrovata anche una pistola con delle impronte, un orologio da polso appartenente a una donna e un telefono con degli auricolari.

Le impronte in questione vengono confrontate con quelle archiviate nel sistema e si scopre che appartengono a Ceylin. Per questo motivo è costretto a recarsi in ospedale e prenderla in custodia.

Quando e a che ora inizia su Canale 5 Segreti di Famiglia

Partiamo subito con il dire che la dizi turca anche questa settimana va in onda al giovedì sera su Canale 5, in seconda serata, poco dopo la puntata di Endless Love. Dalle 23:30 circa.

Al momento, un po’ a rilento, siamo fermi alla seconda parte della prima stagione. Quindi è difficile conoscere le tempistiche e sapere quando finisce Segreti di Famiglia e quando ci sarà modo di assistere alla seconda stagione.

Il cast della dizi turca

In Segreti di Famiglia troviamo un cast davvero molto apprezzato dal pubblico, che ha permesso alla serie televisiva di vincere numerosi riconoscimenti.

Tra i professionisti più apprezzati c’è senza dubbio Kaan Urgancıoğlu, che riveste il ruolo del procuratore Ilgaz Kaya. L’attore abbiamo avuto l’opportunità di conoscerlo già in Endless Love perché ha interpretato il personaggio di Emir Kozcuoğlu.

Nella serie televisiva compare anche Pınar Deniz, attrice molto talentuosa che ha interpretato Ceylin Erguvan Kaya.

Dove vederlo in TV e streaming

Per concludere infine ricordiamo le possibilità per vedere in TV e in streaming la serie turca.

Se siete fan di Segreti di Famiglia, potete seguire la serie su Canale 5 agli orari e giorni indicati. Invece in streaming ci sarà la possibilità di seguire su Mediaset Infinity.

Esattamente come gli altri contenuti della rete, anche qui si possono recuperare le puntate o vedere la messa in onda in diretta. Non mancheranno presto nuove anticipazioni!