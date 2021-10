Il regalo di Cristiano Ronaldo

Nelle ultime ore Georgina Rodriguez ha esibito sule Stories di Instagram un regalo che le ha fatto Cristiano Ronaldo. Il compagno, infatti, le ha comprato un portagioielli per la bellezza di quasi 130 mila euro. Nella foto qui sotto, infatti, vediamo questa scatola molto grande con all’interno un busto fatto per una collana e sotto vari cassetti per riporre i suoi oggetti preziosi.

Lei ha commentato con due emoticon, un cuore e una faccina che piange felice. Non manca la scritta per ringraziare Cristiano, ovvero: “Sono senza parole“. Pare che questo portagioie sia anche più costoso di una parte di ciò che andrà a contenere, come riporta anche il sito Fanpage. Il regalo, inoltre, comprende anche due piccole valigette per i viaggi che vorranno concedersi, così da non portarsi dietro tutto perché fin troppo ingombrante.

Il portagioielli regalato da Cristiano Ronaldo

Non si tratta della prima volta che Cristiano Ronaldo fa una spesa che gli costa parecchi soldi. Di recente, infatti, ha voluto acquistare una Bugatti Centodieci per aggiungerla alla sua collezione. Parliamo di un’edizione limitata della quale sono stati prodotti solo 10 modelli in tutto il mondo. Gli verrà consegnata, pare, nel 2022. Va da 0 a 100kh/h in appena 2.4 secondi. Il valore del suo ultimo acquisto si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra da far girare la testa.

Questa, infatti, va ad aggiungersi a una Veyron e una La Voiture Noire, considerata l’auto più costosa al mondo. Vedremo cosa deciderà di comprare in futuro il calciatore per piacere personale o per fare un regalo ai suoi famigliari. Continuate a seguirci per tante altre news.