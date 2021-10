1 GF Vip, le accuse delle Principesse ad alcuni gieffini

In queste ore nella casa del GF Vip sono state fatte delle rivelazioni davvero poco simpatiche per quanto riguarda alcuni concorrenti del reality. Lucrezia Selassié insieme alla sorella Jessica e Alex Belli hanno cominciato a parlare della scarsa igiene personale che sembrano avere alcuni compagni di viaggio. Sul web, infatti, sono apparsi dei video e dei post da parte degli utenti che riportano queste chiacchierate. Un tweet riporta quanto segue:

Alex: “C’è una donna che ha l’orecchio pieno di cerume”. Jessica: “C’è anche chi fa puzza di pesce”. Alex: “Ma chi?”. Lulù: “Non possiamo…”. (Poi gli dice un nome nell’orecchio). Jessica si mette a twerkare e dice: “Ora capisci?”. Si tratta di Ainett? Sarebbe una roba grave!

Lo ha detto Jessica del "pesce marcio", per esser precisi #gfvip pic.twitter.com/gtcaDzwahL — BL (@rainbow20202020) October 14, 2021

Questo utente sembra ipotizzare che sembra si stiano riferendo ad Ainett Stephens, quando parlano della presunta puzza di pesce. Accuse molto gravi. Nel video qui sopra, però, fanno riferimento anche alla persona che pare abbia molto cerume nelle orecchie. Secondo alcuni starebbero parlando di Sophie Codegoni. A ritornare sull’argomento e a parlare di “orecchie croccanti” di nuovo Jessica che in giardino riferisce la notizia a Raffaella e Francesca.

Jessica ma allora sei una 🐍

#gfvip pic.twitter.com/kyLDLHZWvd — Il mondo del trash sa (@Giulia59652603) October 14, 2021

La reazione della Cipriani è stata: “Che schifo” con una faccia disgustata, mentre la Fico, che in un primo momento ha fatto l’espressione spaesata, ha detto di avere capito. Non sappiamo con certezza se tutto questo sia vero. Di certo le accuse lanciate dai gieffini sono molto pesanti e vedremo se ne parleranno anche in puntata. Vedremo che cosa accadrà nell’appuntamento in onda domani sera, venerdì 15 ottobre 2021.

Scostiamoci, ora, per un attimo da questo argomento e andiamo a rivedere le dichiarazioni di un altro concorrente del GF Vip, Giucas Casella, fatte nelle ultime ore…