Mirko e Licia di Love Me Licia si sono riuniti a Splendida Cornice quando Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli si sono incontrati.

Questa sera a Splendida Cornice, programma condotto da Geppi Cucciari, Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli si sono ritrovati a distanza di diversi anni dalla loro avventura nei panni di Mirko e Licia in Love Me Licia.

La reunion tra Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli

Love Me Licia è stata una serie TV italiana che ha fatto è entrata nel cuore di milioni di italiani, andando in onda su Italia 1 nell’autunno del 1986. Si ispira liberamente all’anime Kiss Me Licia con protagonisti Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli. A questo sono seguite altre tre fiction intitolate Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia.

La serie da dove è partito tutto ha avuto una durata di 34 episodi, ognuno con un minutaggio di 25 minuti totali. Ovviamente, rispetto all’opera originale, ci sono delle grosse differenze perché la produzione ha avuto la necessità di adattarlo per il pubblico del nostro Paese.

La chimica tra i due personaggi principali era evidente e gli spettatori si emozionano ogni volta che capita di ritrovare insieme gli attori. La rara reunion è capitata proprio questa sera, 20 febbraio 2025, all’interno del programma Splendida cornice. Qui sotto possiamo vedere una foto che ritrae Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli mentre si abbracciano.

Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli si ritrovano a Splendida Cornice

