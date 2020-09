1 Sui social Cristina D’Avena condivide uno scatto sexy, annunciando un nuovo progetto, e il web si infiamma letteralmente

Lei è la regina delle sigle dei cartoni animati, e senza dubbio tutti noi almeno una volta abbiamo cantato e ci siamo emozionati con le sue canzoni. Parliamo naturalmente di Cristina D’Avena, ad oggi una delle artiste italiane più amate da grandi e piccini. Sono ormai quasi 40 anni che la cantante ha debuttato con le sue sigle, e da allora il successo è stato irrefrenabile. Ancora oggi infatti a migliaia sono i fan che seguono con affetto e dedizione Cristina, e i suoi concerti sono sempre super affollati, segno che la sua influenza sul pubblico è ancora al top. Nel mentre solo poche settimane fa la D’Avena ha festeggiato i 56 anni, tuttavia però la cantante è sempre in forma sgargiante, e proprio qualche ora si è mostrata sui social con uno scatto sexy che ha infiammato il web, e non solo.

Tutto è partito quando Cristina D’Avena, annunciando un nuovo ed inedito progetto su Instagram, ha condiviso un’immagine a mezzo busto in cui appare in bikini più sexy e affascinante che mai. Naturalmente a quel punto i fan dell’artista, e non solo, si sono letteralmente scatenati, e a migliaia sono stati i commenti sotto al post di Cristina. Questo lo scatto incriminato, che porta la seguente didascalia:

“Ciak… Si gira… Vi penso”.

Cosa avrà in serbo Cristina D’Avena per i suoi fan? I followers più fedeli si stanno già sbizzarrendo e numerose sono le ipotesi in merito. C’è chi giura che la cantante stia preparando un nuovo album, dopo il successo dei due capitoli di Duets. Tuttavia non è da escludere che l’artista stia girando un nuovo videoclip, o addirittura un film. Senza dubbio nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito, nel mentre lo scatto sexy della D’Avena sta continuando a far discutere il web e i siti di gossip.

Del resto come sappiamo da sempre Cristina è una vera sex symbol e più volte la cantante ha dichiarato di essere oggetto del desiderio di alcuni suoi fan. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.