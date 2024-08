Nella giornata di ieri la storica concorrente, nonché vincitrice del primo Grande Fratello, Cristina Plevani si è scagliata contro la partecipazione di Lino Giuliano al reality. Ecco cosa è successo sul web.

Ormai da qualche tempo sappiamo, con quasi assoluta certezza, che Lino Giuliano prenderà parte alla nuova edizione del Grande Fratello. Nonostante manchi ancora la conferma ufficiale la notizia è rimbalzata ovunque sui social e per tale ragione i commenti sono stati vari. Vanity Fair, per esempio, ha pubblicato un editoriale all’interno del quale ha usato parole forti per descrivere il concorrente:

“Ha fatto i suoi comodi e ha dimostrato scarsa sensibilità nei confronti della sua relazione e delle donne in generale“.

Ovviamente non è mancata la risposta del diretto interessato, che però è stato criticato anche dall’ex vincitrice del Grande Fratello Cristina Plevani. Sotto lo stesso post infatti ha spiegato che, secondo lei, per entrare in TV occorrerebbe meritarselo dando il buon esempio:

“Mi spiace che venga data visibilità a una persona che secondo me non se la merita; mi è bastato vederlo a Temptation e non mi è piaciuto. Può essere simpatico, antipatico, bello o brutto…ma il discorso va oltre: io ho visto uno str**zo tronfio e contento di esserlo.

Un arrogante ignorante, nel senso che ignorava il male che arrecava a chi gli stava attorno e al genere femminile. Sono stanca di esempi così, che sbagliano e vengono anche premiati in nome del trash e dello squallido. No grazie”.

In questo caso Lino Giuliano non ha replicato ma le parole usate da Cristina Plevani sono molto forti e, come spesso accade, hanno diviso il web. Da una parte c’è chi si è trovato d’accordo con lei e dell’altra c’è chi ha difeso l’ex concorrente di Temptation Island. Nel caso in cui dovesse davvero entrare nella Casa più spiata d’Italia vedremo come se la caverà al televoto.