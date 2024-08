Dopo la fine della relazione con Drusilla Gucci, in queste ore Francesco Chiofalo è stato beccato insieme all’ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero. Stando alle voci di corridoio, tra i due ci sarebbe un flirt in corso.

Nuovo flirt per Francesco Chiofalo?

Qualche settimana fa con un post sui social Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno annunciato la fine della loro relazione. Pare però che l’ex protagonista di Temptation Island abbia già voltato pagina e che in questi giorni abbia un nuovo flirt. Chi sarebbe la sua nuova fiamma? Nientemeno che Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che sta accadendo.

Solo di recente proprio l’ex volto del dating show di Maria De Filippi è stata avvistata in discoteca con il suo ex corteggiatore ed ex tentatore Carlo Marini. Tuttavia Manuela ha prontamente fatto chiarezza su quanto accaduto, parlando di un incontro casuale. Quello che in molti non sanno però è che alla stessa serata era presente anche Chiofalo e, stando a quanto ha svelato Fanpage, pare che il celebre Lenticchio fosse proprio in compagnia della Carriero. Il portale ha infatti pubblicato foto e video che immortalano i due insieme, che quella sera sembrerebbero aver avuto anche una discussione.

Secondo il portale Francesco Chiofalo e Manuela Carriero di recente avrebbe iniziato una frequentazione. Si tratterebbe di un “flirt ancora in fase embrionale”, che sta già facendo discutere il web. Nelle immagini postate da Fanpage, si vede la presunta neo coppia discutere animatamente, a causa dell’incontro avvenuto pochi minuti prima tra Manuela e Carlo Marini. Ma non è finita qui. Pare anche che Chiofalo, in preda alla gelosia, abbia deciso di raggiungere l’ex tentatore per avere un confronto con lui.

Infine Manuela e Francesco si sarebbero allontanati per chiarirsi e poco dopo sono riapparsi sereni e in pace. Pare dunque che la Carriero e Chiofalo abbiano iniziato una frequentazione. Il flirt tuttavia sarebbe nato solo da pochi giorni e non è chiaro come evolverà il tutto.