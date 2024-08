In queste ore Vanity Fair ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui si è criticato il comportamento di Lino Giuliano, presunto prossimo concorrente del Grande Fratello, a Temptation Island. Non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato.

La risposta di Lino Giuliano

Nella giornata di ieri è trapelata la notizia secondo la quale Lino Giuliano di Temptation Island sarebbe stato scelto come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. A tal proposito Mario Manca ha scritto per Vanity Fair un post all’interno del quale si riflette sull’ormai abitudine del reality condotto da Signorini di “pescare” da quello di Bisciglia.

Lo scorso anno era accaduto con Perla Vatiero e Mirko Brunetti, questa volta invece sembrerebbe a toccare proprio a Lino. Tuttavia nel lungo discorso del giornalista vengono usati dei termini duri per descrivere il comportamento dell’ex fidanzato di Alessia durante il loro viaggio nei sentimenti: “Ha fatto i suoi comodi e ha dimostrato scarsa sensibilità nei confronti della sua relazione e delle donne in generale“.

Poi, prendendo in esempio Lino Giuliano, ma anche altri concorrente di Temptation Island, si parla di “portatori di mascolinità prepotente e spaccona“. Per poi concludere che ci vorrebbero più persone come Beatrice Luzzi nei reality e ovviamente non poteva tardare ad arrivare la replica del diretto interessato:

“Voi non mi conoscete, come vi permettete di giudicarmi? Perché non siete persone meno precipitose? E vi aprite un attimino mentalmente a conoscere le persone nel profondo come sono? Perché siete tutti così cattivi? Cosa vi ho fatto di male? Chi ho ammazzato? Chi?”.

Una reazione dura quella di Lino Giuliano, che ha voluto far sentire la sua voce. Vedremo se a tutta questa faccenda ci sarà un seguito, noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per eventuali rettifiche o dichiarazioni.