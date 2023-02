NEWS

Nicolò Figini | 6 Febbraio 2023

GF Vip 7

La reazione di Cristina Quaranta

Ieri pomeriggio Giaele De Donà ha ricevuto una bella sorpresa dal fratello Matthias. Il ragazzo le ha inviato un aereo con un messaggio di sostegno anche da parte di Bradford. Il marito, infatti, non si è più fatto sentire e la vippona non ha più ricevuto alcuna notizia da parte sua, preoccupandosi molto. Tuttavia questo striscione l’ha tranquillizzata, ma cosa c’era scritto? Si leggeva: “Brad c’è. Soon. Fai la brava. No 40. TVB Matthias“. Da qui si può capire che il marito tornerà prestissimo nella sua vita e gli ha voluto anche dire che nemmeno lui è un sostenitore di Cristina Quaranta.

Se vi ricordate bene, alcune settimane fa, Giaele e Cristina avevano avuto un battibecco. In quell’occasione Giaele si era mostrata molto preoccupata per l’assenza nella sua vita di Brad e la Quaranta le aveva lanciato una frecciatina:

“Di solito non chiesi mai nulla su tuo marito, per cui adesso continui a essere curiosa. I n quattro mesi non ti ho mai sentita parlare di lui. Posso farti una domanda? Ma te lo ricordi ancora il PIN della carta di credito? Non servirà pi+ a nulla second me, puoi anche stracciarla”.

Insomma, il litigio era andato avanti ancora un po’ con Giaele che aveva risposto a Cristina Quaranta che le avrebbe offerto una cena una volta uscita dal reality e anche a comprare dei vestiti nuovi: “Perché si vede che sei un po’ stressata. Tu sei in studio e io sono ancora qui“. Tornando a oggi, quindi, Giaele ha festeggiato vedendo l’aereo e questo non è piaciuto ai fan della Quaranta e alla ex vippona stessa. Quest’ultima ha reagito postando la foto seguente sui suoi social.

