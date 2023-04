NEWS

Andrea Sanna | 15 Aprile 2023

Isola dei Famosi

Isola, niente bikini per Cristina Scuccia

Ormai è ufficiale: Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, è una naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza lunedì 17 aprile su Canale 5. Pronta a sbarcare in Honduras e vivere questa esperienza straordinaria, questa volta senza l’abito da suora, l’ex vincitrice di The Voice ha rilasciato un’intervista a Il Corriere.

Qui sono emerse varie confidenze, tra cui una legata al tipo di abbigliamento che Cristina Scuccia indosserà nel corso del percorso a L’Isola. Rispetto a quello tradizionale delle altre “isolane” (ovvero il costume da bagno), Cristina ha adottato una piccola modifica, che è stata ben accolta dalla produzione:

“Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuto in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.

Soffermandosi invece sull’amore, Cristina Scuccia ha ribadito di non avere intenzione di innamorarsi, per quanto l’amore sia imprevedibile. E a L’Isola dei Famosi eviterebbe.

Per quanto riguarda le tante privazioni che dovrà trovarsi ad affrontare in un contesto estremo di quel tipo, ha dichiarato di essere abituata e di non temere nulla: Non sarà un problema, dato che arriva da una vita religiosa, in cui è necessario privarsi di alcune cose. Ma lo vive “come un dono, come in fondo erano i voti”.

Queste dunque le premesse fatte da Cristina Scuccia prima della sua partenza per l’Honduras. Come se la caverà a L’Isola dei Famosi? Non ci resta che attendere la prima puntata di lunedì per scoprirlo! Seguiteci per altre news!