NEWS

Andrea Sanna | 19 Marzo 2023

verissimo

Cristina Scuccia è fidanzata?

Il pomeriggio di Verissimo è stato condito dalla presenza di numerosi ospiti. Tra questi citiamo Cristina Scuccia, che già è stata ospite nei mesi scorsi. L’ex suor Cristina ha raccontato la sua nuova vita dopo aver lasciato i voti: “Da suora ero felice. Ma cerco sempre un di più. Il non accontentarsi mai e cercare sempre di più e continuerò ancora”.

Tra le altre cose, ha rivelato che sta lavorando a dei progetti musicali. Uno su tutti il nuovo singolo, La felicità è una direzione. Oggi in trasmissione su Canale 5 ha avuto modo di cantarla e oltretutto è stato mandato in onda un pezzetto del videoclip.

Ma non è tutto. Questo perché Cristina Scuccia è tornata sul suo percorso attuale e anche su quella che è la sua vita sentimentale oggi. A incalzarla con una domanda la conduttrice Silvia Toffanin: “Ma io te lo chiedo ancora… qualche corteggiatore o qualche ragazzo che ti ha fatto qualche invito? Non è successo niente?”, ha chiesto curiosa la conduttrice.

Sicura Cristina Scuccia ha spiegato che probabilmente è lei che non dà la possibilità: “Perché uscendo è chiaro che si incontrano delle persone che provano ad avvicinarsi, a farti un complimento. Però sono proprio io in una fase della vita che prendo tempo”.

Ha precisato, per poi continuare ancora: “Ci sarà tempo. Quindi al momento è il mio tempo e me lo godo tutto. Con me stessa, con la mia famiglia, la musica e i miei amici. Credo ci siano delle tappe. Arriverà. Se quello giusto e dovrà arrivare… arriverà”. A oggi quindi, come svelato a Verissimo, Cristina Scuccia pare non sia impegnata sentimentalmente.

Ora Cristina Scuccia vuole quindi concentrarsi, come spiegato, su se stessa, sulle persone che le vogliono bene e sui suoi progetti lavorativi.

Continuate a seguirci per altre news!