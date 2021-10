Chi sono Dalila Cantagallo e Manuel Felici di Matrimonio a prima vista 7

Per Matrimonio a prima vista 7 una delle coppie è formata da Dalila e Manuel. Conosciamoli meglio e vediamo il loro percorso nel programma.

Chi sono Dalila Cantagallo e Manuel Felici

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 7 è formata da Dalila Cantagallo e Manuel Felici. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e passioni.

Dalila ha 35 anni, viene da Roma e nella vita lavora come segretaria in una clinica veterinaria. Ama più gli animali che le persone. I suoi genitori sono separati da quando lei ha circa 19 anni, ma comunque hanno un rapporto bellissimo. La separazione dei genitori non le ha fatto cambiare l’opinione sul matrimonio, ma più che altro quella che ha sugli uomini. Perché sua madre ha deciso di separarsi e suo padre ha semplicemente accettatto senza dimostrare invece di tenere a quella relazione e di sistemare le cose. E anche a lei è capitato di trovare uomini simili, quando invece avrebbe voluto qualcuno che si impegnasse un po’ di più per non perderla. La sua vita sentimentale è stata piena di tante chiacchiere e pochi fatti. Vorrebbe al suo fianco un uomo coraggioso, che la sostenga. Ha voglia di innamorarsi e avere un amore maturo.

Manuel ha 36 anni, viene da Roma e nella vita lavora con sua madre in una tabaccheria. Ha una famiglia molto unita che c’è sempre stata sia nei momenti belli che brutti. A proposito di momenti brutti, Manuel in passato ha avuto un brutto incidente in moto, la sua grande passione perché rappresenta adrenalina, libertà. Mentre stava andando a lavoro ha avuto un impatto violentissimo con un veicolo. Ha perso i sensi e si è ritrovato in ospedale pronto per entrare in sala operatoria. Era arrabbiato con il mondo, ma quello è stato anche il giorno che gli ha cambiato la vita. Ha iniziato a dare più importanza ai valori, ai principi, a dedicare tempo in più alle persone che ama, invece che a pensare a far serate e divertirsi per locali. I suoi genitori, innamorati ancora dopo 42 anni di matrimonio, sono per Manuel un esempio di vita e vorrebbe anche lui vivere una favola del genere.

Ma vediamo il loro percorso nel programma…

Dalila e Manuel a Matrimonio a prima vista 7

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il programma va in onda tutti i martedì alle 21.20 su Real Time a partire dal 5 ottobre. Può essere anche seguito in streaming su Discovery Plus.

Il team di esperti anche questa volta ha selezionato tre coppie e sono queste:

Per Matrimonio a prima vista 7 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Dalila e Manuel. I due sono stati scelti dagli esperti con un’affinità del 91%. A questo risultato sono arrivati mettendo insieme le loro affinità sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza.

Il percorso nel programma

Dalila e Manuel sono stati scelti a Matrimonio a prima vista 7 dopo una lunga selezione di single e sono stati abbinati secono le affinità che hanno a seguito di tutti i test a cui hanno partecipato.

Prima puntata

Nella prima puntata Dalila e Manuel hanno ricevuto la notizia che si sarebbero sposati dopo 15 giorni. Così hanno conosciuto rispettivamente le altre spose e gli altri sposi e poi hanno scelto l’abito per le nozze. Successivamente hanno dato la notizia alle persone a loro care. Lei ha riunito tutta la sua famiglia e ha dato la notizia presa comunque bene da tutti. Lui ha avvertito prima la madre, che si è mostrata molto felice, e poi il padre e la nonna che credevano che fosse uno scherzo.

Seconda puntata

Nella seconda puntata Dalila e Manuel finalmente si vedono convolando a nozze ed è un vero e proprio colpo di fulmine. Hanno tante cose in comune, si piacciono entrambi e tra loro si instaura subito una forte chimica e attrazione fisica.

