Chi sono Martina Manoni e Davide Graceffa di Matrimonio a prima vista 7

Chi sono Martina Manoni e Davide Graceffa

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 7 è formata da Martina Manoni e Davide Graceffa. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e passioni.

Martina ha 30 anni, viene da Gallarate, in provincia di Milano, e nella vita lavora come assistente di volo. Nel suo lavoro le hanno sempre insegnato a non correre mai, a mantenere sempre la calma e ad avere sempre il sorriso. Quindi questa cosa le è rimasta anche caratterialmente. Con il lockdown si è dovuto fermare e questo l’ha portata a chiudersi totalmente. Fino a quando un giorno si è resa conto che doveva riprendere in mano la sua vita e a pensare di nuovo a se stessa. Martina è una ragazza indipendente e spesso si mostra come la dura con la faccia tosta, ma anche lei ha le sue fragilità e questo in pochi lo sanno.

Davide ha 31 anni ed è di Lugo di Ravenna, in provincia di Ravenna. Nella vita fa due lavori. Di giorno si occupa di amministrazione e finanza, mentre di sera fa il pr nei locali. A livello sentimentale ha avuto due storie serie, poi, anche per il lavoro notturno che fa, sono state tutto storie da una sola notte. Il lockdown gli ha insegnato a ritagliarsi il suo divertimento che aveva fuori dentro il suo nucleo abitativo. Questo l’ha portato anche a riflettere sul fatto che sentiva il bisogno di avere una relazione davvero seria e per la vita. Davide è un ragazzo molto ottimista e che esterna sempre quello che sente, che prova e che pensa.

Martina e Davide a Matrimonio a prima vista 7

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il programma va in onda tutti i martedì alle 21.20 su Real Time a partire dal 5 ottobre. Può essere anche seguito in streaming su Discovery Plus.

Per Matrimonio a prima vista 7 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Martina Manoni e Davide Graceffa. I due sono stati scelti dagli esperti con un’affinità del 78%. A questo risultato sono arrivati mettendo insieme le loro affinità sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza.

Il percorso nel programma

Martina e Davide Graceffa sono stati scelti a Matrimonio a prima vista 7 dopo una lunga selezione di single e sono stati abbinati secono le affinità che hanno a seguito di tutti i test a cui hanno partecipato.

Prima puntata

Nella prima puntata Martina e Davide hanno ricevuto la notizia che si sarebbero sposati dopo 15 giorni. Così hanno conosciuto rispettivamente le altre spose e gli altri sposi e poi hanno scelto l’abito per le nozze. Successivamente hanno dato la notizia alle persone a loro care. Entrambi hanno preferito prima avvertire gli amici e poi dirlo ai famigliari. I genitori di lei l’hanno presa bene e col sorriso. Quelli di lui, invece, non sono stati d’accordo e gli hanno detto che non sarebbero stati presenti al matrimonio.

Seconda puntata

Nella seconda puntata Martina e Davide si conoscono e convolano al nozze. Il loro incontro è positivo, rimangono sossisfatti l’uno dell’altra e si crea una bella sintonia. A lui piace molto lei e lei adora il sorriso di luu. Inoltre Davide è molto fisico, cerca il contatto, e questa cosa a Martina piace. I genitori di lui, per renderlo felice, decidono di partecipare.

