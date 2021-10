Chi sono Jessica Gregorio e Sergio Capozzi di Matrimonio a prima vista 7

Per Matrimonio a prima vista 7 una delle coppie è formata da Jessica Gregorio e Sergio Capozzi. Conosciamoli meglio e vediamo il loro percorso nel programma.

Chi sono Jessica Gregorio e Sergio Capozzi

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 7 è formata da Jessica Gregorio e Sergio Capozzi. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e passioni.

Jessica ha 32 anni, vive a Segrate, in provincia di Milano, e nella vita è un’imprenditrice nel campo della moda, realizzando borse. A lei piace tantissimo lavorare e quando non lavora progetta altro lavoro. Questo è dovuto anche al fatto che ha fatto della sua passione un lavoro. Cerca sempre di organizzare qualcosa per non stare ferma. Mentre quando non ha niente da fare parte. Il viaggio è la sua condizione naturale, tenerla a casa è come tenere un animale selvatico in uno sgabuzzino. Le manca qualcuno con cui condividere quello che fa e che le piace fare. Non ha mai convissuto e non ha un fidanzato da 9 anni. Spera che questa volta si quella buona, altrimenti basta.

Sergio ha 35 anni, vive a Milano e nella vita è uno sviluppatore franchising. A 4 anni aveva promesso a sua madre che a 18 sarebbe andato via di casa e così è stato. Così è partito alla ricerca della sua identità visitando vari posti nel mondo. Ha vissuto a Londra, Parigi, Madrid, Orlando (Stati Uniti). Ha sempre viaggiato e ricominciato da zero infinite volte. Poi un giorno si è ritrovato su una spiaggia in Sri Lanka ad osservare un tramonto bellissimo e si è accorto che non aveva nessuno con cui condividerlo. Adesso ha il sogno di realizzarsi e avere al suo fianco una persona con cui condividere la sua vita.

Ma vediamo il loro percorso nel programma…

Jessica e Sergio a Matrimonio a prima vista 7

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il programma va in onda tutti i martedì alle 21.20 su Real Time a partire dal 5 ottobre. Può essere anche seguito in streaming su Discovery Plus.

Il team di esperti anche questa volta ha selezionato tre coppie e sono queste:

Per Matrimonio a prima vista 7 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Jessica Gregorio e Sergio Capozzi. I due sono stati scelti dagli esperti con un’affinità dell’84%. A questo risultato sono arrivati mettendo insieme le loro affinità sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza.

Il percorso nel programma

Jessica e Sergio sono stati scelti a Matrimonio a prima vista 7 dopo una lunga selezione di single e sono stati abbinati secono le affinità che hanno a seguito di tutti i test a cui hanno partecipato.

Prima puntata

Nella prima puntata Jessica e Sergio hanno ricevuto la notizia che si sarebbero sposati dopo 15 giorni. Così hanno conosciuto rispettivamente le altre spose e gli altri sposi e poi hanno scelto l’abito per le nozze. Successivamente hanno dato la notizia alle persone a loro care. Lei ha riunito tutta la sua famiglia nell’azienda in cui tutti lavorano e ha annunciato l’evento. Sono rimasti spiazzati, specialmente il padre, al quale c’è voluto un po’ per digerire la notizia. Lui invece ha avvertiro i suoi amici che sono rimasti un po’ spiazzati, ma neanche troppo sorpresi conoscendolo.

Seconda puntata

Nella seconda puntata per Jessica e Sergio è il momento delle nozze. Ed è proprio prima di arrivare all’altare che per lei inizia la preoccupazione, la paura di aver fatto una sciocchezza. Il primo impatto, da parte di lei, non è da effetto wow, ma comunque non le dispiace. Lui invece la trova molto bella. La chimica ancora non c’è e all’inizio c’è un po’ di freddezza. Sicuramente durante il banchetto nuziale parlano molto e scoprono anche alcune cose che proprio non hanno in comune.

