Spettacolo

Vincenzo Chianese | 16 Settembre 2023

Damiano Carrara arriva su Rai 1

Sono ormai anni che Damiano Carrara è nel cuore del grande pubblico. Come sappiamo infatti l’amato pasticciere è uno dei volti di punta di Real Time e solo pochi giorni fa è tornato sul piccolo schermo con la nuova edizione di Bake Off Italia. Anche quest’anno infatti Damiano ricoprirà il ruolo di giudice della nuova edizione del programma più dolce di sempre, venendo affiancato anche stavolta da Ernst Knam e da Tommaso Foglia. I fan del programma nel mentre stanno già seguendo con attenzione quello che accade sotto al tendone e di certo nelle prossime settimane ne vedremo di belle. In queste ore nel mentre è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Poco fa Dagospia, in esclusiva, ha fatto un annuncio che non è passato inosservato. Il noto portale infatti ha annunciato che a partire da lunedì 18 settembre, Damiano Carrara entrerà nel cast di È Sempre Mezzogiorno, il fortunato programma di Antonella Clerici, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1. Questo quanto si legge in merito:

“ALTRA NEW ENTRY A “È SEMPRE MEZZOGIORNO”. NEL PROGRAMMA DI ANTONELLA CLERICI, DOPO VALBUZZI, DA LUNEDÌ ARRIVA IL QUOTATISSIMO DAMIANO CARRARA”.

Mentre attendiamo l’arrivo di Damiano Carrara a È Sempre Mezzogiorno, poche settimane fa il pasticciere, nel corso di un’intervista, ha parlato della possibilità di prendere parte a Ballando con le Stelle come concorrente. In merito il giudice di Bake Off Italia ha affermato: “Ora come ora non saprei. Io vado avanti per la mia strada poi quello che succede, succede. Sinceramente io sono un pasticcere, vado avanti con la mia attività, se poi arrivano altre opportunità televisive, perché no? Si possono prendere in considerazione e poi uno va avanti nella propria vita”.