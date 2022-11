Chi è Damiano Carrara? Età, vita privata e Instagram

Scopriamo insieme chi è Damiano Carrara, dall’età, all’altezza, alla fidanzata, alle ricette, alla partecipazione a Bake Off Italia, a dove poterlo seguire su Instagram.

Chi è Damiano Carrara

Nome e Cognome: Damiano Carrara

Data di nascita: 22 settembre 1985

Luogo di Nascita: Lucca

Età: 36 anni

Altezza: 1,80 m

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: pasticciere e conduttore televisivo

Moglie: Damiano è sposato

Figli: Damiano non ha figli

Tatuaggi: si notano in particolare un leone sul braccio destro e una scritta che gli ricopre completamente il braccio sinistro

Profilo Instagram: @chefdamianocarrara

Damiano Carrara età e biografia

Ecco alcune informazioni sulla biografia del pasticcere e giudice di Bake Off Italia. Lo stimato Damiano Carrara nasce il 22 settembre 1985 a Lucca. La sua età è dunque di 36 anni. L’altezza dello chef è pari a 1 metro e 80 centimetri, mentre il peso corrisponde a 75 kg.

Vita privata

Della sua vita privata sappiamo che il noto ed amato pasticciere proviene da una famiglia molto umile. Suo padre lavora come muratore, mentre la madre è impiegata alle poste. La passione per i dolci nasce grazie a suo fratello Massimiliano, grazie al quale decide di specializzarsi in questo settore. Inizialmente però Carrara si trasferisce in Irlanda, dove diventa bartender.

La vera svolta però arriva solo nel 2008, quando Damiano decide di spostarsi in California, più precisamente a Moorpark, proprio con Massimiliano. I due qui aprono ben due pasticcerie, le Carrara Pastries. In breve tempo Damiano diventa una vera celebrità negli Stati Uniti, grazie alla partecipazione ad alcuni programmi su Food Network America. Ad oggi il pasticciere vive tra Los Angeles, Milano e Lucca.

In molti si chiedono anche se Damiano Carrara ha una fidanzata o è sposato. Il celebre volto di Bake Off Italia tiene molto alla sua privacy, ma è uscito allo scoperto presentando Chiara Maggenti, diventata poi sua moglie. I due si sono uniti in matrimonio nel 2022.

Scopriamo adesso dove poter seguire Damiano Carrara su Instagram.

Dove seguire Damiano Carrara: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Damiano Carrara sui social e in particolare su Instagram. Il giudice di Bake Off Italia ha naturalmente un pagina attiva, che vanta già ben oltre 1,3 milione di iscritti.

Il pasticciere ama condividere con i suoi followers istanti della sua vita privata, le sue ricette, e anche momenti backstage dai suoi programmi televisivi. Non resta dunque che seguire Carrara per restare sempre connessi con lui e per scoprire tutte le novità sulla sua carriera e sulle sue prossime mosse.

E proprio dai social è emerso che Carrara, giudice di Bake Off ,sarebbe impegnato sentimentalmente. Damiano ha pubblicato una seconda foto accanto alla sua fiamma e un selfie!

Passiamo ora alla carriera e le ricette del pasticciere.

Carriera

Come abbiamo detto la carriera di Damiano Carrara inizia quando comincia a muovere i primi passi come bartender in Islanda. Il successo vero però arriva solo in California, quando apre con suo fratello Massimiliano la sua prima pasticceria, Carrara Pastries a Moorpark. La fama travolge i due e così poco dopo Damiano apre un secondo locale, sempre sulla costa californiana.

La sua carriera però prende una vera svolta quando decide di prendere parte alla prima edizione del programma Spring Baking Championship. Damiano diventa così uno dei concorrenti della nota trasmissione, e qui conquista il cuore del pubblico, che gli permette di classificarsi al secondo posto. Il successo a quel punto è travolgente. Carrara poco dopo decide di mettersi nuovamente alla prova, partecipando alla dodicesima edizione di Food Network Star. Anche stavolta il pasticciere arriva in finale, ma non riesce a vincere lo show televisivo.

Dopo la partecipazione ai due programmi, Damiano Carrara è una vera star in America, al punto che viene scelto per diventare giudice della seconda edizione di Halloween Baking Championship. Ma non solo. Come se non bastasse infatti il pasticciere viene richiamato anche nelle trasmissioni che l’hanno portato al successo. Damiano diventa così giudice delle nuove stagioni di Food Network Star e di Spring Baking Championship.

Programmi televisivi

Che programmi fa Damiano Carrara? Il 2017 è l’anno della svolta per la sua carriera. Carrara viene infatti contattato da Magnolia, che gli propone di tornare in Italia per diventare per la prima volta giudice di Bake Off Italia – Dolci in Forno e di Junior Bake Off Italia.

Così Damiano accetta questi ambiti incarichi e ben presto il successo per lui arriva anche nel nostro paese, dove conquista letteralmente il cuore del pubblico e del web. Il pasticciere diventa così uno dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo e tutti vogliono lavorare con lui.

Oltre a tornare per le successive edizioni di Bake Off Italia come giudice, al fianco di Benedetta Parodi, Ernst Knam e Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara nel 2018 inizia a condurre con Katia Follesa il programma Cake Star – Pasticcerie in sfida, che si basa sul format di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese.

Tra gli altri programmi, ricordiamo:

Ricette di un sognatore

Bake Off Italia – All Stars Battle

Fuori menù

Tarabaralla

Libro e ricette

Nello stesso anno pubblica il suo primo libro, Nella vita tutto è possibile, una sorta di autobiografia e di un manuale di ricette. Dal 2019 invece è anche alla conduzione di Ricette di un sognatore sul canale di Food Network. Nel 2020 invece partecipa come giudice a Bake Off Italia – All Stars Battle, per poi condurre la nuova stagione di Fuori Menù.

Ed è sul suo profilo Instagram che Damiano, sempre nel 2020, annuncia l’arrivo del suo secondo libro, in uscita il 24 settembre e dal titolo Un po’ più dolce – Viaggio nella mia pasticceria. Qui possiamo trovare alcune delle sue ricette tra cui la sua Sempreverde: una crostata di frolla al pistacchio, ripiena di frangipane al pistacchio e uno strato di caramello morbido al pistacchio e arancia, ricoperta di pistacchi.

