Damiano Carrara elimina i Caressa da Pechino Express, Benedetta Parodi gli lancia una frecciatina (VIDEO)

Nicolò Figini | 15 Aprile 2024

Dopo l’eliminazione di Eleonora e Fabio Caressa a Pechino Express Benedetta Parodi ha voluto dedicare un pensiero al marito e alla figlia. Quella presunta frecciatina che sembra diretta a Damiano Carrara.

Il messaggio di Benedetta Parodi

Per ben sei puntate Eleonora e Fabio Caressa, figlia e marito di Benedetta Parodi, sono stati concorrenti della nuova edizione di Pechino Express. Purtroppo, però, il loro viaggio è stato interrotto a causa di un’eliminazione nel momento in cui Damiano Carrara, vincitore della tappa, ha fatto il loro nome. Il giornalista sportivo ci è rimasto particolarmente male, soprattutto perché pensava avessero legato, ed è andato via senza salutarlo.

Tuttavia, tramite le Stories Instagram che pubblica sempre al mattino, la Parodi ha voluto dedicare un pensiero a Eleonora e Fabio. Ogni giovedì sera, insieme a degli amici, si riunivano per cenare e gustarsi la nuova puntata; per tale ragione ha voluto ringraziare tutti i fan dell’affetto inviato alla famiglia.

Benedetta Parodi ha però anche colto l’occasione per affermare che un’avventura come quella di Pechino Express fa venire fuori la vera natura delle persone, come ha fatto in questo caso con il marito e la figlia. Qualcuno ha anche ipotizzato si sia trattata di una frecciatina rivolta a Damiano:

“Ieri è finita l’avventura a Pechino di Fabio ed Eleonora, volevo ringraziarvi per tutti i messaggi di affetto che avete mandato a me e anche a loro. Devo dire che è stato bello riconquistare il periodo di blackout che ho avuto quando sono andati via.

Quando partono per Pechino non si sa nulla di loro, non hanno il telefono, immagini solo le avventure che stanno vivendo. Un programma come questo fa uscire veramente come sono le persone, Leo forte e dolce come speravo, Fabio viscerale. Sono fiera di voi. Quello che conta è il viaggio”.

Tra i post pubblicati da Benedetta Parodi, inoltre, possiamo anche vedere un video con la reazione di Eleonora e Fabio mentre rivedono in TV il momento della loro eliminazione dal game show.