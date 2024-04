Pechino Express, Damiano Carrara elimina l’amico Fabio Caressa e il giornalista non la prende bene (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Aprile 2024

Pechino Express

Durante l’ultima puntata di Pechino Express Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano si sono trovati davanti a una difficile scelta: decidere chi eliminare dopo aver tagliato per primi il traguardo. I due hanno scelto Fabio Caressa e sua figlia Eleonora e il giornalista non l’ha presa affatto bene!

Pechino Express, Damiano Carrara elimina Fabio Caressa

Mentre su Canale 5 è in onda la nuova stagione de L’Isola dei Famosi (reality che ha già provocato diverse reazioni), su Sky è in corso la nuova edizione di Pechino Express. Il programma che racconta la vita in alcuni Stati del mondo, ha toccato fino a ora Vietnam e Laos e presto raggiungerà lo Sri Lanka, dove scopriremo i vincitori. E dove non troveremmo i Caressa, tra i più amati del pubblico di questa edizione. Fabio Caressa in particolare non ha preso benissimo questa uscita, come vedremo.

In attesa di questo momento però, gli ultimi appuntamenti di Pechino Express sono stati particolarmente discussi. Uno in particolare, a causa del video del momento, ha diviso il web. Come detto infatti Fabio Caressa e sua figlia Eleonora, che hanno partecipato con grande entusiasmo al programma, hanno fatto rientro in Italia per scelta della coppia I Pasticcieri, formata da Damiano Carrara e dal fratello Massimiliano.

Fabio Caressa è rimasto molto male per questa eliminazione a Pechino Express. Teneva molto a questo viaggio, così come all’amicizia creata. E dopo aver salutato tutti i viaggiatori, ha evitato il contatto proprio con Damiano e Massimiliano, poiché deluso. Cosa è accaduto nel dettaglio?

Durante l’ultima corsa le coppie sono state mischiate dai conduttori e, nemmeno a dirlo, Caressa e Carrara si sono ritrovati a trascorrere del tempo insieme. A differenza di quanto successo tra Artem e Megan (con conseguente reazione del ragazzo di quest’ultima), il giornalista e il pastry chef hanno costruito un bellissimo legame. Tornati poi con le coppie ufficiali di Pechino Express, Fabio e sua figlia hanno avuto delle difficoltà. Mentre Damiano e suo fratello hanno vinto la corsa della giornata.

Come avviene in ogni puntata chi giunge primo al traguardo di Pechino Express ha il compito di scegliere chi eliminare e I Pasticcieri si sono trovati davanti due coppie: Fabio Caressa ed Eleonora da una parte, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo dall’altra. Damiano e Massimiliano hanno votato per i Caressa.

Il gesto del duo di Pechino Express ha provocato tanta amarezza in Fabio Caressa, molto risentito per la scelta e motivazioni date. I Pasticcieri infatti hanno giustificato la loro decisione con una semplice spiegazione: loro sono i più forti. Ecco perché, per tale ragione, Fabio quando ha ricevuto la notizia ha lasciato il programma insieme a sua figlia deluso. E per lo stesso motivo ha evitato di salutare i due fratelli Carrara. Chissà se avranno chiarito finito il programma!