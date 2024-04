Anita rivela di essere stata contesa da diversi reality prima del GF (ma li ha rifiutati)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Aprile 2024

Prima del GF Anita Olivieri avrebbe ricevuto delle proposte da altri reality show. La gieffina ha rivelato questo retroscena, spiegando però le ragioni che l’avrebbero spinta a rifiutare.

Anita Oliveri rivela di aver rifiutato dei reality

In attesa di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, dove non mancano tensioni e qualche giudizio da parte di ex concorrenti, si torna a parlare ancora di Grande Fratello. Il reality conclusosi il 25 marzo è ancora sulla bocca di tutti, così come alcuni protagonisti. Da Mirko Brunetti e Perla Vatiero, così come Beatrice Luzzi o anche Anita Olivieri!

Esattamente come il fidanzato Alessio Falsone, anche Anita Olivieri ha parlato del suo futuro in televisione mediante il box delle domande su Instagram. Sono in vista reality o programmi TV per lei prossimamente? Questa la domanda posta da un utente al quale l’ex gieffina ha prontamente risposto con un video:

“Altri reality dipende. Dipende da che reality, da come andrà il lavoro, da quello che farò e da come andranno questi mesi in generale. Diciamo che io prima di entrare al GF ero stata chiamata da altri programmi a cui ho proprio detto di no. Ma perché io mai avrei pensato che questa sarebbe stata la mia fine, ho studiato tanto, lavoravo in azienda e volevo fare tutt’altro”.

Dopo aver approfondito il discorso, Anita Olivieri ha detto che vorrebbe far combaciare intrattenimento e progetti che vuole sviluppare e prescindono da tutto questo. Infine nel video leggiamo anche una scritta, legata a ciò che ha in mente per il suo lavoro:

“Purtroppo non ne posso parlare, ma spero di farlo il prima possibile perché di fatto è il mio sogno da anni”.

Anita svela se farebbe altri reality dopo il GF pic.twitter.com/6b8zqeWazm — disagiotv (@disagio_tv) April 15, 2024

E sempre a proposito di reality show, ad Anita Olivieri gli utenti hanno chiesto anche se farebbe mai L’Isola dei Famosi. Lei ha spiegato di averne parlato spesso con suo fratello, ma non soffermandosi sul programma, ma come concetto proprio. In generale però arrivando al punto ha spiegato: “Penso di sì, ma in generale, per vivere allo stato brado e vedere se campo”.

La storia Instagram di Anita Olivieri

Dunque a differenza di altri concorrenti, Anita Olivieri non esclude un futuro in TV.