Damiano David si è esibito al Festival di Sanremo 2025 in qualità di ospite speciale e ha fatto scatenare tutto il pubblico grazie a “Born with e Broken Heart“.

Damiano David si esibisce all’Ariston

Il Festival di Sanremo quest’anno regala molte emozioni e non mancano nemmeno i grandi ospiti provenienti da tutto il mondo. Basti ricordare che nella puntata di giovedì, per esempio, saliranno sul palco dell’Ariston i Duran Duran con i loro successi più importanti.

Non dimentichiamo, inoltre, che nella prima puntata Jovanotti ha coinvolto parte della città ligure nella sua esibizione. Per le strade, infatti, sono state installate delle batterie che hanno accompagnato la performance dell’artista.

Questa sera, invece, è stata la volta di Damiano David che ha scelto di omaggiare in un primo momento Lucio Dalla. Il momento è stato accolto con entusiasmo da tutto il popolo del web e dal pubblico in sale. Sul palco erano presenti anche Alessandro Borghi e il piccolo Vittorio, il quale non ha saputo trattenere l’emozione ed è scoppiato a piangere.

Più tardi, dopo che Carlo Conti ha portato avanti la gara, Damiano David è tornato sul palco per cantare la sua “Born with a Broken Heart“. La carica che ha infuso con la sua performance è stata palpabile e ha coinvolto tutto il pubblico presente nel teatro che si è scatenato anche da seduto. Qui sotto potete vedere il video.

L’esibizione di Damiano David con “Born With A Broken Heart” durante la seconda serata della 75ª edizione del Festival di Sanremo.#Sanremo2025pic.twitter.com/jDEEac2Qnf &mdash (@WithLove_Music) February 12, 2025

Carlo Conti, alla fine, gli ha augurato buona fortuna per la sua vita professionale e ha ricordato all’artista che “questa sarà sempre la tua casa, non importa dove sarai“. Un augurio davvero unico che avrà sicuramente reso felice l’artista, che ormai ha raggiunto il successo internazionale.