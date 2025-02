Questa sera a esibirsi durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2025 è stata Francesca Michielin. Al termine della performance però la giovane artista è scoppiata in lacrime, non riuscendo a trattenere l’emozione.

Francesca Michielin non trattiene le lacrime

Stasera su Rai 1 sta andando in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo 2025 e nel corso della diretta stiamo ascoltando nuovamente 15 delle 29 canzoni in gara. Poco fa a salire sul palco è stata anche Francesca Michielin, che a distanza di 4 anni è tornata a rimettersi in gioco. Stavolta la giovane artista, da anni nel cuore del pubblico, ha proposto la canzone Fango in Paradiso, che ha già conquistato gran parte dei telespettatori.

Quest’anno tuttavia la partecipazione al Festival per la cantante non è di certo semplice. Poche ore prima della partenza della kermesse musicale infatti Francesca è caduta dalle scale e si è infortunata la caviglia. Nonostante lo spiacevole incidente l’ex vincitrice di X Factor ha deciso di mettercela tutta e così sia ieri che stasera è salita sul palco e con la sua solita grinta ha regalato al pubblico due performance intense. Oggi però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Al termine dell’esibizione di questa sera, Francesca Michielin non è riuscita a trattenere l’emozione ed è così scoppiata in lacrime. A quel punto la cantante ha abbracciato Carlo Conti per poi ringraziare tutto il pubblico.

l'artista più umile che abbiamo in italia, continua ad emozionarti sul palco di sanremo nonostante abbia un talento immenso… francesca michielin la grande artista che sei 💚 #Sanremo2025 #sanremo25 pic.twitter.com/cNC8Bp0j6w — sara ◟̽◞̽ LIFE SUPPORT (@wallsmeb) February 12, 2025

Il momento ovviamente ha commosso i telespettatori e il web e in molti stanno inviando il loro affetto alla Michielin.