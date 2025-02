Potrebbe non essere finita con Damiano David! Sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2025 sarebbe attesissima anche Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin che, secondo le indiscrezioni, accompagnerà i Duran Duran, attesissimi ospiti della serata.

Victoria De Angelis torna all’Ariston

Dopo Damiano David (che ieri sera ci ha regalato due performance straordinarie e per la prima volta in solitaria), anche la sua collega Victoria De Angelis proprio nella terza serata di oggi potrebbe essere grande protagonista al Teatro Ariston.

A darne notizia è Selvaggia Lucarelli sulla sua newsletter sempre aggiornatissima “Vale tutto”. Qui la giornalista, impegnata con il Dopo Festival di Alessandro Cattelan, ha raccontato questo scoop che, se così fosse, avrebbe decisamente del clamoroso!

Come riportato dalla Lucarelli l’indiscrezione sarebbe arrivata dopo la performance di Damiano David. Pare infatti che in uno degli hotel di Sanremo sia stata vista Victoria De Angelis, che oltre a proseguire da solista come bassista (in questo momento di pausa per la band), ha anche intrapreso la carriera di dj.

Stando a quanto sarebbe stato riferito a Selvaggia Lucarelli (a seguito di alcune verifiche), sembrerebbe che sia qui in città per suonare con gli attesissimi super ospiti di questa serata: i Duran Duran.

Era il 2023 quando la storica band ha chiamato Victoria De Angelis suonare insieme la cover di Psycho Killer dei Talking Heads. Il gruppo guidato da John Taylor, ha fortemente voluto la musicista per questa occasione. Bravura e carisma non sono certamente passati inosservati. È stato lo stesso Taylor a raccontare, come si legge su un vecchio articolo di Rolling Stones, che durante l’incontro con i Maneskin alcuni anni prima, ha avuto modo di parlare con Victori. Insieme hanno chiacchierato dello strumento musicale che li accomuna e poi le ha chiesto chi è la sua fonte di ispirazione.

A questa domanda pare che Victoria De Angelis abbia risposto subito “Tina Weymouth dei Talking Heads”. Così la collaborazione si è sancita in seguito, quando insieme hanno suonato proprio Psycho Killer, registrandola insieme.

John Taylor ha spiegato di nutrire grande stima per Victoria De Angelis e quanto sia stato bello suonare con lei. In un comunicato stampa, lo stesso artista ha anche sottolineato quanto, a oggi, Victoria probabilmente sia la musicista più importante in circolazione.

«John mi ha incoraggiata a esprimermi e a suonare a modo mio», ha detto invece Victoria De Angelis in merito a questa collaborazione. E chissà che stasera non ci sia questa grande sorpresa al Festival di Sanremo 2025!