Damiano David cambia di nuovo look e si tinge i capelli giallorossi in onore della Roma

Debora Parigi | 30 Maggio 2023

Damiano David

In vista della Finale di Europa League tra Roma e Siviglia, Damiano David ha deciso di sostenere la sua squadra con un cambio di look

Domani sera a Budapest si giocherà la Finale di Europa League tra la Roma e il Sivglia. La squadra allenata da Josè Mourinho spera di conquistare l’ambita coppa (dopo la vittoria lo scorso anno della Conference League) e tanti sono i vip italiani (ma non solo) pronti a sostenerla davanti alla TV o addirittura allo stadio. Tra i tifosi di eccezione c’è anche Damiano David.

Il cantante dei Maneskin non ha mai nascosto il suo grande amore per la Roma e domani è davvero una giornata importante. Ecco che quindi, vista l’occasione, ha deciso di cambiare look ai suoi capelli. Damiano proprio recentemente ha scelto di radersi i capelli e ogni tanto li tinge. Lo abbiamo visto appunto prima platino e poi rosso fuoco.

Come detto, proprio in occasione della Finale di Europa League, Damiano David ha scelto di sostenere la sua amata Roma con una tinta dei colori della squadra: giallo e rosso. E così ha fatto i suoi capelli per metà gialli e per metà rossi. Ha postato poi una storia sul suo profilo Instagram indossando proprio la maglia della squadra. E ha chiesto scusa a tutti i parrucchieri.

“Chiedo umilmente scusa a tutti i parrucchieri d’Italia”, ha scritto divertito nel video postato. Ma come dargli torto per questo colpo di testa? All’amore non si comanda, nemmeno a quello verso la squadra del cuore. E speriamo che il nuovo look del leader dei Maneskin porti bene!