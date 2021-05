1 Sanja innamorata di Damiano David

Il carisma e la bellezza di Damiano David dei Maneskin non è passata inosservata all’Eurovision Song Contest 2021. I vincitori della manifestazione hanno attirato l’attenzione del mondo intero e il frontman in particolare ha incuriosito non poco la cantante della Serbia, Sanja Vučić. L’artista mora delle Hurricane ha dichiarato infatti, come vedremo in seguito, di essersi innamorata di Damiano. E come biasimarla!

Su Instagram la sensuale cantante del trio serbo ha postato un bello scatto in compagnia di Damiano David. Oltre al tag, spunta anche la scritta “Next step” con tanto di anello ad accompagnare la breve frase. La notizia sembra aver incuriosito anche i media stranieri, tanto che in patria, il portale serbo Blic (come fatto notare da Biccy) ha raccontato come Sanja per tutta la finale abbia avuto occhi solo per Damiano e ha cantato e ballato per tutta l’esibizione dei Maneskin.

Foto Instagram Stories – Sanja Vučić

Tra l’altro se andiamo a rivedere la finale, in cui viene proclamata la vittoria dei Maneskin, Sanja e le altre ragazze serbe sono corse da Damiano per abbracciarlo e festeggiare insieme a lui! Il David è proprio un rubacuori, ma noi le capiamo molto bene!

C’è solo un problema e no, non parliamo della differenza d’età! Se Sanja Vučić ha dichiarato di essere single, non si può dire lo stesso per Damiano David. Il cantante dei Maneskin infatti è felicemente fidanzato con la meravigliosa Giorgia Soleri da ben 4 anni e di recente ha ufficializzato la relazione anche sui social, dopo aver mantenuto massimo riserbo.

La cantante della Serbia, oltretutto, ha rilasciato anche delle dichiarazioni su Damiano David e si è cimentata, insieme alle sue colleghe, in Zitti e Buoni. Continua…