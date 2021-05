Chi è Damiano David dei Maneskin? Età, fidanzata e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Damiano David dei Maneskin, dall’età, alla fidanzata, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Damiano David

Nome e Cognome: Damiano David

Data di nascita: 8 gennaio 1999

Luogo di Nascita: Roma

Età: 22 anni

Altezza: 180 cm

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: cantante

Fidanzato: Damiano pare sia single

Figli: Damiano non ha figli

Tatuaggi: Damiano ha numerosi tatuaggi su tutto il corpo

Profilo Instagram: @ykaaar

Damiano David età e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Damiano David. Il cantante dei Maneskin nasce l’8 gennaio 1999 a Roma.

La sua età è dunque di 22 anni, mentre la sua altezza e il suo peso sono rispettivamente pari a 180 cm e 75 kg.

Da ragazzo Damiano decide di abbandonare il liceo classico per dedicarsi a pieno alla sua grande passione: la musica.

Vediamo cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Damiano David non abbiamo molte informazioni. Il cantante dei Maneskin infatti tiene molto alla sua privacy.

In molti tuttavia si chiedono se Damiano abbia una fidanzata. Al momento il cantante è fidanzato con l’influencer Giorgia Soleri.

Numerosi fan della band, e non solo, hanno però sempre ipotizzato che tra David e Victoria De Angelis, bassista del gruppo, ci fosse una relazione in corso. Ciò nonostante i due hanno sempre smentito le dicerie, affermando di essere solo amici.

Scopriamo adesso dove poter seguire Damiano sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Damiano David: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Damiano David sui social, e in particolare su Instagram.

Il cantante dei Maneskin, oltre alla pagina ufficiale della band, ha naturalmente un profilo personale attivo, che vanta circa 1 milione di follower.

Su Instagram Damiano condivide i momenti più belli della sua vita privata, della sua quotidianità e della sua carriera.

Proprio in merito, vediamo quello che sappiamo a riguardo.

Carriera

La carriera di Damiano David inizia all’età di 15 anni. Il cantante infatti dopo aver lasciato il liceo decide di concentrarsi a pieno sulla sua musica, e dopo aver fatto la conoscenza di Victoria De Angelis e di Thomas Raggi si unisce alla band Maneskin, alla quale in seguito si unirà anche Ethan Torchio.

La band così nel 2017 partecipa all’undicesima edizione di X Factor, dove ottiene una visibilità e un successo incredibile. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico e dei giudici, Damiano e i Maneskin si classificano al secondo posto, guidati da Manuel Agnelli. Nel mentre esce il loro primo EP, Chosen, che viene certificato doppio disco di platino dalla FIMI. Il 23 marzo 2018 esce il loro secondo singolo, Morirò da re, che diventa una vera e propria hit.

Il 28 settembre dello stesso anno, Damiano David e i Maneskin pubblicano la canzone Torna a casa, che riscuote un enorme successo, e che anticipa il vero primo album della band, Il ballo della vita. Per presentare il disco, in alcuni cinema italiani il 24 ottobre viene proiettato il docufilm This Is Maneskin, il cui incasso è stato di 74.306€ con 6.428 biglietti venduti.

Il 30 ottobre 2020 i Maneskin rilasciano il singolo Vent’anni, primo estratto dal loro secondo album in studio, Teatro d’ira Vol.1, rilasciato il 19 marzo 2021.

Sanremo 2021

A dicembre 2020 inoltre la band viene scelta per partecipare al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni. La kermesse si svolge dal 2 al 6 marzo 2021, e la canzone dei Maneskin convince a pieno il pubblico e le giurie, conquistando così la vittoria finale.

Eurovision 2021

La band diventa così la rappresentante dell’Italia per l’Eurovision Song Contest 2021, che si terrà a Rotterdam. I Maneskin sono tra i favoriti!

