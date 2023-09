Damiano David pronto a denunciare chi ha diffuso il video del bacio con un’altra ragazza

NEWS

Debora Parigi | 25 Settembre 2023

A mesi di distanza dal bacio in discoteca con una ragazza che non era Giorgia Solei, Damiano David denuncerà chi ha diffuso il video

Le belle parole di Damiano David sulla ex Giorgia Soleri e il bacio all’altra ragazza

Ad alcuni mesi di distanza dalla fine della storia con Giorgia Soleri e da quel famoso video del bacio in discoteca a un’altra ragazza, Damiano David è tornato a parlare di tutta la vicenda. Ai microfoni di Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, il frontman dei Mansekin ha innanzitutto speso delle bellissime parole sulla sua ex fidanzata.

“La storia con Giorgia è stata una parte molto importante della mia crescita. Perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente, avere una persona che fosse un perno su cui muovermi è stato fondamentale”, ha rivelato Damiano. Ma non finisce qui, perché è tornato anche a parlare, come detto, di quel video in cui bacia un’altra ragazza, diffuso da qualcuno senza che lui lo sapesse.

Quelle immagini portarono al conseguente annuncio della rottura tra lui e Giorgia Soleri. Ma entrambi dissero che non c’era stato tradimento, poiché si erano già lasciati e attendevano solo il momento giusto per comunicarlo pubblicamente. Successivamente hanno anche rivelato che non erano una coppia monogama.

Comunque a Damiano David non è piaciuto che quel video sia stato pubblicato sui social. E così ha annunciato che denuncerà: “Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza e poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità. Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare. Tra l’altro so chi ha pubblicato quel video, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio”.

Proprio oggi la stessa Giorgia Soleri è in un certo senso tornata a parlare della fine della storia con Damiano. O meglio, ha raccontato il suo stato d’animo attuale. Ha infatti rivelato che il segreto per riprendersi da questo momento difficile è la tanta forza, in cui ha messo davanti a tutto se stessa.