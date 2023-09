NEWS

Debora Parigi | 25 Settembre 2023

Le parole di Ilary Blasi riguardo la futura conduzione dell’Isola dei famosi

Come vi abbiamo già raccontato, questa sera, dopo il TG5, torna in onda Striscia La Notizia. E per il debutto il TG satirico ha deciso di iniziare col botto e cioè un tapiro d’oro a Ilary Blasi. Il motivo di questa consegna è legato alla prima partita del figlio Cristian con la maglia del Frosinone a cui hanno assistito sia lei che l’ex marito Francesco Totti. Erano però in due zone diverse degli spalti e rispettivamente con persone diverse. Inoltre entrambi non sapevano della presenza l’uno dell’altra.

A spoilerare la consegna del tapiro è stata proprio la stessa Ilary che si è fatta un selfie in auto con l’ambito premio. E ha scritto una frase che è sembrata una vera e proprio frecciatina all’ex marito: “Che ne pensate? Era destinato a me? Sicuro Valerio che era per me?“.

Ma grazie anche ad alcune anticipazioni che sono saltate fuori e sono state rivelate da Giuseppe Candela, sappiamo anche di cosa hanno parlato la conduttrice e il giornalista Valerio Staffelli. E cioè dell’Isola dei famosi. A quanto pare a Ilary Blasi non è stato rinnovato il contratto per la prossima edizione dell’Isola dei famosi. Quindi non ci sarà davvero più lei a condurre il reality?

Pier Silvio Berlusconi aveva semplicemente detto che la Blasi faceva sempre parte della squadra Mediaset, ma per il momento non davanti allo schermo. Addirittura all’inizio si era parlato della possibilità che il reality slittasse di un anno. Cosa ha quindi da dire la conduttrice in merito a questo? Come detto, ne ha parlato proprio con Staffelli. Ecco le sue parole: “Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”.

Insomma Ilary Blasi è attualmente senza contratto, ma in questi mesi tutto può cambiare. Quindi non ci resta che attendere.