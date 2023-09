Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Settembre 2023

Le parole di Giorgia Soleri

Sono passati alcuni mesi da quando Giorgia Soleri e Damiano Davide dei Maneskin hanno deciso di annunciare al mondo la loro rottura. Poco prima di questo il cantante era stato fotografato mentre baciava un’altra ragazza e in seguito è arrivata la notizia.

In queste ore, invece, Giorgia ha risposto ad alcune domande dei fan. Alcuni di loro le hanno chiesto come si può superare la fine di una relazione molto lunga.

Lei ha rivelato che il segreto è avere moltissima forza. La persona di cui si ha più bisogno è se stessi. Si deve abbracciare il cambiamento e raggiungere la luca in fondo al tunnel:

“Con discreti calci in c**o, alcuni momenti di solitudine, tante lacrime e una dose non quantificabile di forza. Ma giuro: ne vale la pena. E poi sarà più bello anche stare con altre persone […] Non sei senza la tua persona, hai ancora quella più importante: te. Abbracciati e accogli anche questo momento doloroso.

Sarà bellissimo prenderti la mano e accompagnarti verso la luce Io che penso che per fortuna ho ascendente e luna in Gemelli altrimenti il mio sole in Capricorno, che odia i cambiamenti, sai come l’avrebbe presa la fine di una storia di lunga più di cinque anni e un trasloco nel giro di sei mesi?“.

Questo significa che Giorgia Soleri sta ormai superando il dolore che ha provato in quell'occasione.