Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2023

Finisce la storia tra Damiano David e Giorgia Soleri

Sono anni che Damiano David e Giorgia Soleri sono una delle coppie più belle e amate dal web. Sia il cantante che l’influencer si sono sempre mostrati sui social complici, affiatati e innamorati, e di certo in molti li hanno supportati e sostenuti. In queste ore però qualcosa ha attirato l’attenzione del web, facendo preoccupare i fan. In rete sta infatti girando un video in cui vediamo proprio Damiano mentre bacia una misteriosa ragazza in discoteca. Il filmato naturalmente nel giro di pochi minuti ha fatto il giro dei social, e in molti hanno iniziato a parlare di presunto tradimento. Poco fa così il leader dei Maneskin ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio, facendo così chiarezza sulla situazione.

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Damiano David ha annunciato che lui e Giorgia Soleri si sono ufficialmente lasciati. La rottura risale a pochi giorni fa, e di conseguenza dunque il cantante non ha in alcun modo tradito l’influencer. Damiano tuttavia ha precisato di essere dispiaciuto per quanto accaduto, e ha invitato i fan a rispettare questo momento delicato. Queste le dichiarazioni di David in merito:

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano”.

Giunge al termine dunque la storia tra Damiano David e Giorgia Soleri. Dopo anni di amore il cantante e l’influencer hanno scelto di prendere strade diverse, tuttavia sembrerebbero essere rimasti in ottimi rapporti. A entrambi dunque va il nostro in bocca al lupo.